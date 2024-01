Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 11 Gennaio 2024

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di venerdì 12 gennaio 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole venerdì 12 gennaio 2024

Puntata della soap Un posto al sole: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 12 gennaio 2024.

Aiutato dal padre e deciso a trovare Ida, Diego non sembra disposto ad arrendersi. E mentre Ida teme per l’incolumità del ragazzo e di Raffaele, Marina comincia a realizzare che la situazione sta prendendo una brutta piega. Alberto si rivela un padre distratto e poco attento alla salute del figlio.

Trama puntata venerdì 12 gennaio 2024

Scopriamo le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 12 gennaio 2024! Guidato dal sostegno del padre e determinato a rintracciare Ida, Diego mostra una volontà indomita, senza alcuna intenzione di arrendersi. Nel frattempo, la donna è preoccupata per la sicurezza di Diego e Raffaele, mentre Marina inizia a rendersi conto che la situazione sta rapidamente peggiorando. Alberto intanto si rivela distratto e poco premuroso riguardo alla salute del proprio figlio Federico, e Clara capisce di dover prendere una decisione.

Queste le anticipazioni della puntata di venerdì 12 gennaio 2024 di Un posto al sole.

