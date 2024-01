Il Paradiso delle Signore anticipazioni 12 gennaio 2024

Fiction e Soap Opera

Niccolo Maggesi | 11 Gennaio 2024

Il Paradiso delle Signore

Marta e Matilde si confrontano sui loro ex: quale sarà l’esito? Tutte le anticipazioni a Il Paradiso delle Signore per venerdì 12 gennaio 2024

Puntata ricca di sentimenti, quella di Il Paradiso delle Signore che andrà in onda venerdì 12 gennaio 2024 e di cui, qui di seguito, potete scorrere le anticipazioni.

Nelle precedenti abbiamo seguito il tentativo di Tancredi di indagare sulla nuova relazione tra l’ex moglie e Vittorio, finché l’imprenditore non si è confidato con la ex dello stesso Conti sperando potesse intercedere per lui.

Qualcosa del genere, nel prossimo appuntamento, in effetti capiterà…

(LEGGI ANCHE: Anticipazioni puntata scorsa)

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 12 gennaio 2024

La trama della puntata del 12 gennaio 2024 di Il Paradiso delle Signore vuole che Adelaide, intanto, sia fermata da Umberto prima di partire per Ginevra. Non è chiaro perché, ma il Commendatore avrà una ragione urgente per trattenere la cognata a Milano. Nel frattempo però Adelaide si è accertata di salutare come si sarebbe convenuto Marcello.

Elvira, invece, è molto soddisfatta dell’evento organizzato da Salvatore in Caffetteria, e per un attimo nell’Amato si fa strada l’idea di aver veramente fatto breccia nel cuore della Venere.

D’altra parte troviamo Maria impegnata a chiarire i suoi sentimenti verso Matteo, che la stilista vorrebbe frenare nelle attenzioni che le rivolge. Peccato che l’incontro tra i due finisca per tramutarsi in ben altro…

Infine, sempre nelle anticipazioni a Il Paradiso delle Signore del 12 gennaio 2024 si legge che Marta incontra Matilde, con la quale si confida circa Vittorio e la pubblicitaria su Tancredi. Il confronto tra le due donne genera in Matilde l’impulso a richiamare Tancredi, al quale all’improvviso ritiene di non aver detto tutto.

(LEGGI ANCHE: Anticipazioni prossima puntata)

Replica Il Paradiso delle Signore Rai Premium

La replica di tutte le puntate settimanali di Il Paradiso delle Signore, quelle cioè che vanno in onda dal lunedì al venerdì, è programmata su Rai Premium nel weekend. Di solito, il canale 25 del digitale terrestre rimanda in onda gli episodi uno dietro l’altro, senza soluzione di continuità, dalle 16 di sabato e dalle 23 di domenica.