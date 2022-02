Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7 febbraio 2022

È l’ora di introdurre un nuovo cruciale personaggio nelle storie del Paradiso delle Signore. Trattasi di Ferdinando di Torrebuona, interpretato da Fabio Fulco. Fulco, napoletano, ha recitato in diverse fiction e soap opera come Un Posto al Sole, Orgoglio e Incantesimo dopo aver esordito in Vivere. Volto legato anche al mondo del gossip, ha spesso avuto relazioni che hanno riempito le pagine dei rotocalchi. La più importante, quella con l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto. Ora approda nel cast di Il Paradiso delle Signore 6, e in particolare – come apprendiamo dalle anticipazioni – nella puntata 101 di lunedì 7 febbraio 2022, per portare scompiglio nella vita dei Guarnieri.

Trama puntata 101

La trama della puntata 101 di Il Paradiso delle Signore del 7 febbraio 2022, come anticipato poc’anzi, vedrà l’entrata in scena di Ferdinando di Torrebuona. Introdotto al Circolo di Milano da Fiorenza, Ferdinando si prepara a mescolarsi negli affari dell’alta società meneghina. Ricco e noto imprenditore, susciterà immediatamente la diffidenza di Dante Romagnoli, che ha già sentito parlare di lui.

Sempre al Circolo, Umberto Guarnieri si trova nell’imbarazzante circostanza di dover dare spiegazioni sull’improvvisa scomparsa della cognata. Non solo agli amici e ai soci, ma anche alla polizia a cui denuncia che Adelaide sarebbe sparita per ragioni personali. Solo con l’amico Marco il commendatore si dimostra lievemente più sincero, prova spiegargli cosa abbia allontanato sua zia da Milano.

Nel frattempo, raccontano ancora le anticipazioni a Il Paradiso delle Signore del 7 febbraio 2022, Veronica affronta la figlia. Ormai ha capito che dietro la lettera minatoria arrivata a Gloria c’è proprio Gemma. Perché lo ha fatto, e cosa sperava di ottenere con quel suo gesto? Gemma è messa alle strette, mentre Gloria ha già spiegato di aver agito come ha agito unicamente a tutela della propria famiglia.

Infine, Sandro è convinto di poter riconquistare Tina, ma per farlo chiede aiuto a Vittorio.

Streaming Il Paradiso delle Signore RaiPlay

Potete rivedere la puntata del Paradiso delle Signore che andrà in onda il 7 febbraio 2022 anche in streaming on demand su RaiPlay. Sarà caricata sulla piattaforma poco dopo la messa in onda, nella scheda del programma. A questa si accede attraverso la Home, inserendo i propri dati e poi usando la barra di ricerca.

RaiPlay è un servizio gratuito utilizzabile senza limiti ma solo da parte degli utenti registrati e maggiorenni.

