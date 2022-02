3 Il rumor su Rosalia

Il nome di Rosalia è uno dei più apprezzati dagli amanti della musica reggaeton. L’artista spagnola ha conquistato in carriera svariati dischi di platino in tutto il mondo e vanta collaborazioni con artisti molto amati, come Travis Scott od Ozuna. Non tutti sanno però che la cantante avrebbe dovuto fare un cameo in Elite, o meglio questo è ciò che dicono i rumor sul web.

Secondo quanto riportato da diversi tabloid, era previsto una partecipazione da guest star dell’interprete di Malamente nella quarta stagione del fortunato teen drama spagnolo prodotto da Netflix. Da quel che si legge in giro il tutto sarebbe dovuto avvenire in un episodio dell’ultima annata dello show che, per l’occasione speciale, sarebbe stato intitolato El mal querer in onore del primo album della cantante. L’apparizione di Rosalia sarebbe dovuta avvenire come fosse un concerto al quale avrebbero partecipato diversi alunni de Las Encinas.

Tuttavia, in seguito al presunto embargo posto dall’artista e al suo cambio di rotta, gli sceneggiatori avrebbero deciso di cambiare all’ultimo il copione. La puntata in questione ha perciò cambiato titolo in Te quiero mal e al posto della cantante spagnola venne chiamata Amber Lucid, un’interprete americana. Non si conoscono però i motivi di questo presunto ripensamento di Rosalia né tantomeno se questa versione dei fatti corrisponde alla realtà o se si tratta solo di un rumor.

Le strade della cantante e di Elite si sono però poi incrociate per motivi legati al gossip. Ecco lo strano collegamento tra questi due mondi.