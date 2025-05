Quando inizia Il Paradiso delle Signore 10, se si farà? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni relative alla trama e quali attori torneranno nel cast della fortunata fiction.

Il Paradiso delle Signore 10 si farà? News

La soap pomeridiana di Rai 1 continua a collezionare successi su successi grazie agli ascolti che riesce a raccogliere giorno dopo giorno. Per milioni di italiani questo è diventato un appuntamento che non si può proprio perdere e le avventure dei personaggi continuano ad appassionare.

La domanda è se Il Paradiso delle Signore 10 si farà o no. La risposta è sì e, come riporta anche Fanpage, a confermarlo è stata Vanessa Gravina. Nel corso dell’intervista ha affermato che le riprese cominceranno il 26 maggio 2025.

I fan saranno felici di sapere che la decima stagione de Il Paradiso delle Signore ci sarà. “Torneremo in onda“, ha esclamato l’attrice. Passiamo a tutte le altre news.

Quando inizia?

Quando inizia Il Paradiso delle Signore 10 stagione? La programmazione non la conosciamo con precisione perché probabilmente verrà annunciata dopo l’estate.

Tuttavia, Vanessa Gravina ha specificato che le nuove puntate torneranno in onda da settembre 2025. Quando è prevista la fine de Il Paradiso delle Signore? L’ultima puntata dovrebbe andare in onda verso maggio 2026.

L’orario sarà sempre quello delle 16:00 solo su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore 10 anticipazioni

Di che cosa parla Il Paradiso delle Signore 10 stagione? Tutti personaggi dovranno affrontare le conseguenze delle proprie decisioni e azioni. La contessa Adelaide, come rivelato dalla sua attrice, si potrebbe sposare con Marcello.

Tra i due ci sono stati vari alti e bassi ma i colpi di scena non mancheranno nemmeno in questo caso. Ancora tutta da scrivere la storia delle Veneri e come se non bastasse ci potrebbero essere delle uscite di scena e attesi ritorni.

Si vocifera del ritorno di Alessandro Tersigni come Vittorio Conti ma anche dell’addio di Elvira e Salvo. Per sapere come si conclude Il Paradiso delle Signore e come proseguiranno le storie dei protagonisti dovremo attendere ancora un po’.

Cast, attori e personaggi

Tanti i personaggi che torneranno ancora con l’avvento de Il Paradiso delle Signore 10 stagione. Facciamo una lista degli attori principali che dovrebbero far parte ancora del cast:

Gloria Radulescu è Marta Guarnieri

Francesca Del Fa è Irene Cipriani

Clara Danese è Elvira Gallo

Ilaria Maren è Delia Bianchetti

Silvia Bruno è Agata Puglisi

Nicoletta Di Bisceglie è Rosa Camilli

Giulia Sangiorgi è Mirella Vanni

Filippo Scarafia è Roberto Landi

Gabriele Anagni è Alfredo Perico

Thomas Santu è Enrico Brancaccio

Emanuel Caserio è Salvatore Amato

Pietro Masotti è Marcello Barbieri

Roberto Farnesi è Umberto Guarnieri

Vanessa Gravina è Adelaide di Sant’Erasmo

Flavio Parenti è Tancredi di Sant’Erasmo

Arianna Amadei è Odile di Sant’Erasmo

I fan sanno che, molto probabilmente, ne Il Paradiso delle Signore 10 saranno introdotte anche varie new entry. Vi aggiorneremo.

Il Paradiso delle Signore puntate e streaming

Sapete dove vedere Il Paradiso delle Signore in streaming? Ogni episodio può essere recuperato dopo la diretta TV solo su RaiPlay. La piattaforma, come tutti sanno, è gratuita e richiede solo l’inserimento di un password e una mail valida.

E quante puntate ha la decima stagione? In totale potrebbero essere ancora 160, quindi coprire un arco temporale da settembre a maggio.