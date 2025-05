Simone Montedoro new entry de Il paradiso delle signore

La nuova stagione de Il paradiso delle signore potrebbe contare sull’ingresso di un volto molto amato delle fiction. Inizieranno il prossimo 26 maggio le riprese della decima stagione del daily drama di Rai Uno. Quest’anno l’appuntamento quotidiano con la soap è stato particolarmente seguito e ha ottenuto ascolti record.

Oltre a essere un punto fermo della programmazione del daytime del primo canale, Il paradiso va forte anche su RaiPlay dove è costantemente tra i prodotti più visti della piattaforma. E la nuova annata della soap, le cui riprese inizieranno la prossima settimana, potranno forse contare su un nuovo ingresso altrettanto amato dal pubblico.

Come riportato da Cinemotore Simone Montedoro potrebbe entrare a far parte del cast. L’attore si è fatto apprezzare dal pubblico per aver interpretato il capitano dei carabinieri di Gubbio Giulio Tommasi per cinque stagioni di Don Matteo. Montedoro è poi ritornato come guest star nella dodicesima stagione della fiction e come personaggio ricorrente nella quattordicesima di recente terminata.

Al momento la presenza di Simone nel cast de Il paradiso delle signore non è certa ma è soltanto un rumor. Soltanto la prossima settimana capiremo cosa c’è di vero in questa indiscrezione riportata. La stagione appena conclusa è stata molto pesante per la famiglia della soap.

Lo scorso marzo ci ha infatti lasciato Pietro Genuardi, che per anni è stato uno dei volti più amati dell’appuntamento quotidiano di Rai Uno dove ha interpretato il ruolo del capo-magazziniere Armando Ferraris. Gli amanti del genere soap ricorderanno Genuardi anche per essere stato per più di 3000 puntate Ivan Bettini nel daily drama di Canale 5 CentoVetrine.