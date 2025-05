Il cast de Il Paradiso delle Signore sta per tornare sul set per la stagione 10

Il Paradiso delle Signore ha concluso da poco la messa in onda del nono capitolo e si prepara alle riprese della stagione 10: ecco quando iniziano.

Il Paradiso delle Signore 10: quando iniziano le riprese?

Dopo aver salutato il pubblico con il finale del nono ciclo, Il Paradiso delle Signore si prepara a ripartire con le riprese della stagione 10. Prenderà, così, il via un nuovo capitolo della sua longeva e amata storia.

La soap di Rai 1, che ogni pomeriggio tiene incollati allo schermo milioni di spettatori con le sue trame avvincenti, ambientate nella Milano degli anni ’60, è già al lavoro per organizzare le riprese della decima stagione.

L’entusiasmo è palpabile, sia tra i fan che nel cast, pronto a ritrovarsi sul set dopo una meritata pausa. A confermare l’imminente ripartenza è stata una delle protagoniste storiche della serie.

Quando iniziano, quindi, le riprese della stagione 10 de Il Paradiso delle Signore? Il primo ciak è previsto per il 26 maggio 2025, come annunciato da Vanessa Gravina, interprete della Contessa Adelaide.

Durante la sua partecipazione a La Vita in Diretta per promuovere l’ultima puntata della nona stagione, l’attrice ha informato i presenti in studio e il pubblico che, dopo essersi concesso una pausa di alcuni mesi, il cast sta per tornare sul set.

La produzione della nuova stagione si svolgerà per tutta l’estate e oltre. L’obiettivo è quello di realizzare 160 episodi che andranno in onda su Rai 1 a partire da settembre 2025. Le riprese si terranno presso gli studi Videa di Roma, come già avvenuto per le stagioni precedenti.

Il successo della soap, che ha registrato una media di ascolti vicina al 20% di share nella nona stagione, ha spinto la Rai a confermare la serie nel palinsesto pomeridiano per la stagione televisiva 2025/2026.

Con l’inizio delle riprese imminente, i fan possono aspettarsi nuove trame avvincenti e colpi di scena. L’attenzione su Il Paradiso delle Signore resta alta, confermandone il ruolo di punta nel daytime di Rai 1.