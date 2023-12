Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 29 Dicembre 2023

il giro del mondo in 80 giorni

Tutte le anticipazioni sulla trama della seconda puntata de Il Giro del Mondo in 80 Giorni

Venerdì 29 dicembre 2023 su Rai 2 alle 21.20 va in onda la seconda puntata de Il Giro del Mondo in 80 giorni: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della seconda puntata de Il Giro del Mondo in 80 giorni, in onda il 29 dicembre 2023, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Dopo aver trascorso una vita nell’ozio, Phileas Fogg sembra ridestarsi dal suo torpore esistenziale. Grazie ai progressi della tecnologia e dei trasporti decantati da un articolo, decide di fare il giro del mondo.

Prima di partire, Fogg scommette con uno dei soci del club un’ingente somma di denaro sulla riuscita dell’impresa e parte in compagnia del valletto Passepartout. Si unisce a loro Abigail Fix, l’autrice dell’articolo.

Tra la Francia, il nord Italia e il sud Italia, comincia questo incredibile viaggio, che porta Fogg a vivere numerose avventure e conoscere tante persone.

Anticipazioni sulla seconda puntata de Il Giro del Mondo in 80 Giorni del 29 dicembre

Stando alle anticipazioni sulla trama, nel corso della seconda puntata de Il Giro del Mondo in 80 Giorni, troviamo Fogg e Passepartout nello Yemen.

I due sono pronti per attraversare il deserto e raggiungere Aden, ma vengono ingannati da un locale che li lascia in mezzo al nulla.

Fortunatamente Fix li segue con Jane e lo sceicco e insieme riescono a trovare la strada. Ad un certo punto, verità scomode mettono in dubbio il viaggio.

Fogg, Passepartout e Fix si ritrovano poi bloccati in un villaggio indiano dove si sta preparando un matrimonio.

Pur di proseguire l’avventura, Fogg si lascia convincere ad aiutare un giovane arrestato dall’Esercito Anglo-Indiano, ma le cose non vanno secondo i piani.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla seconda puntata de Il Giro del Mondo in 80 Giorni, in onda il 29 dicembre 2023.

Dove vedere in streaming la seconda puntata de Il Giro del Mondo in 80 Giorni

Essendo una fiction di Rai 2, gli interessati hanno la possibilità di vedere Il Giro del Mondo in 80 Giorni anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo già tutti gli episodi.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Nonostante sia andata in onda solo la prima, tutte le puntate de Il Giro del Mondo in 80 Giorni sono già disponibili in streaming all’interno del catalogo della piattaforma.