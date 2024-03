Hilal Altinbilek, Zuleyha in Terra Amara, presto in una serie italiana?

Fiction e Soap Opera

Stefano D Onofrio | 25 Marzo 2024

Terra amara

Hilal Altinbilek, nota per il ruolo Zuleyha nella serie turca Terra Amara, lavorerà in una serie italiana? Le sue parole

Hilal Altinbilek presto in Italia?

E se Hilal Altinbilek venisse a lavorare in Italia? Questa è un’eventualità da tenere sicuramente in considerazione. L’attrice è una delle protagoniste di Terra amara. Prodotto nato come una serie tv in Turchia, è poi stato adattato alla televisione italiana come soap opera.

Nelle ultime settimane l’appuntamento del daytime è stato però cancellato e la serie ha trovato una nuova collocazione nel prime time di Canale 5. Una scelta che si è rivelata di successo per la rete, visto che la telenovela consente di avere ascolti stabili superiori ai 3 milioni di telespettatori.

Protagonista assoluta anche di questi ultimi episodi è la Altinbilek, che interpreta il ruolo di Züleyha. Un personaggio molto amato dal pubblico per la sua storia travagliata e i suoi amori altrettanto tormentati. Se non sai di cosa stiamo parlando ma sei interessato a conoscere qualcosa in più di Terra amara, sappi che su Rete 4 la serie è ripartita dal suo primo episodio.

In alternativa su Mediaset Infinity hai la possibilità di recuperare tutte le puntate di uno degli show di punta di Canale 5. Ora che siamo giunti ormai agli sgoccioli in molti si chiedono dove poter rivedere in azione Hilal Altinbilek. E chissà che nel futuro dell’attrice turca ci sia posto anche per un progetto in Italia.

Nel corso di un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni l’attrice ha dichiarato che ama molto l’Italia e gli italiani. Hilal ha apprezzato tantissimo città come Firenze e Roma. Ha poi aggiunto che lavorerebbe molto volentieri in Italia.

Seguirà le orme di un altro attore turco, Can Yaman? Proprio quest’ultimo dopo Viola come il mare 2, di prossima uscita, sarà impegnato con le riprese del reboot di Sandokan a fine aprile. C’è un altro attore di Terra amara che dovrebbe approdare presto in Italia per un altro progetto.

Stiamo parlando di Aras Senol che, secondo alcuni rumor, sarà nel cast della prossima Isola dei famosi.