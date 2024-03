Fiction e Soap Opera

Terra amara parte da zero

Siete curiosi di recuperare Terra amara dalla prima puntata e capire i motivi di questo enorme successo di pubblico? La vostra occasione sta per arrivare presto. La serie turca è diventata un vero e proprio fenomeno mediatico.

Nella sua versione originale lo show è composto da 141 episodi e quattro stagioni che hanno terminato il loro cammino nel 2022. In Italia la serie è diventata una vera e propria soap opera, che accompagna ogni giorno circa 3 milioni di telespettatori nell’appuntamento post-prandiale.

Mancano però poche puntate alla chiusura della serie e proprio per questo motivo Mediaset ha deciso di giocare d’astuzia. Sospeso l’appuntamento del daytime con la serie, resta attivo solo quello del prime time. In questo modo l’ultimo capitolo della soap verrà rimandato ancora di qualche giorno. Nell’appuntamento “post Beautiful” la serie è stata sostituita dalla nuova Endless Love.

Ma torniamo a chi non ha ancora mai visto una puntata di Terra amara ma, visto il clamoroso successo, ha deciso di darle una chance. La prima soluzione a questo “desiderio” è sicuramente Mediaset Infinity, dove la serie è presente con tutti quanti gli episodi.

In alternativa, dal prossimo lunedì 11 marzo, i telespettatori potranno recuperare la soap direttamente su Rete 4. La terza rete Mediaset manderà in onda dalla primissima puntata la serie dei record. L’appuntamento previsto sul palinsesto è per le ore 19.40, orario che fino a poco tempo fa era riservato a Tempesta d’amore.

Ora la soap opera tedesca passerà invece al mattino e farà da traino al nuovo talk show della rete, Mattino 4. In questo modo i fan storici e più appassionati di Terra Amara avranno modo di ritrovare dal primissimo episodio i personaggi di Yilmaz, Demir e tutti gli altri usciti di scena nel corso degli anni.

Appuntamento a lunedì 11 marzo!