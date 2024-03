Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 6 Marzo 2024

L’attico sopra la bottiglieria, iconico locale de I Cesaroni, è attualmente in vendita per cifre davvero da capogiro

Uno dei simboli dell’amatissima fiction italiana I Cesaroni è senza dubbio la bottiglieria dei fratelli Cesare e Giulio, teatro di svariati momento comici.

Il locale si trova nel quartiere di Roma la Garbatella e questo è lo stesso nome dell’osteria di famiglia. Con il successo della serie, quella zona è diventata di grande interesse per i fan.

Ora l’attico sopra la struttura è in vendita, come riporta Leggo, e a delle cifre davvero astronomiche. Attualmente si parla di 1.950.000 euro.

Il prezzo in realtà è già calato, dal momento che in partenza superava addirittura i 2 milioni di euro.

L’edificio ha in tutto cinque piani e in questo caso parliamo dell’appartamento all’ultimo piano, con ascensore, ingresso per disabili, quattro camere, due bagni e ben due terrazzi.

L’attico si trova in via Roberto Dei Nobili, nel cuore del centro storico della Garbatella. Anche per questo il prezzo è così elevato.

Negli ultimi tempi si è tornati spesso a parlare de I Cesaroni poiché ha cominciato a girare la voce di un possibile ritorno con una nuova stagione.

A metà gennaio, poi, Antonello Fassari in persona, interprete di Cesare Cesaroni, ha ufficializzato la cosa, confermando che si tornerà sul set a giugno 2024.