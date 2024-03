Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 28 Febbraio 2024

Fiction Rai Mare Fuori

Mercoledì 6 marzo 2024 su Rai 2 alle 21.20 va in onda la quarta puntata della stagione 4 della fiction Mare Fuori: tutte le news sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle news sulla trama della quarta puntata di Mare Fuori 4, in onda il 6 marzo 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Carmine si strugge per Rosa, mentre Pino è preso dai rimorsi per aver deluso Kubra e spera in una seconda occasione. Massimo è convinto che ci sia Donna Wanda dietro il trauma di Consuelo e si decide ad affrontarla.

Edo intanto vuole scoprire dove siano finiti i soldi dei Ricci ed è sempre più indispettito nei confronti dell’avvocato D’Angelo. Quest’ultimo continua ad evitarlo e si appresta invece a festeggiare con Silvia il suo diciottesimo compleanno.

Anche Micciarella potrebbe uscire in permesso per incontrare la madre, ormai disintossicatasi, ma si rifiuta. Giulia, nel frattempo, decide di vedere il suo produttore per riprendere a lavorare con la musica.

Silvia e Micciarella rientrano nell’IPM dopo una nottata che segna per sempre le loro vite. Cardiotrap viene assillato da Crazy J che insiste perché tornino a cantare insieme. Conosciamo qualcosa di più del passato della ragazza milanese cresciuta con un’educazione religiosa molto rigida.

Carmine e Rosa si studiano da lontano e lei, allo scopo di farlo ingelosire, organizza un incontro sulla terrazza con Cucciolo. Edoardo riceve la visita di Carmela e poi anche di Teresa che gli porta una notizia che lo porterà a fare una scelta definitiva sul suo futuro.

Crazy J alla fine la spunta con Cardiotrap e canta con lui nello studio di registrazione della casa discografica. Ma gli intenti della ragazza sono altri.

News sulla trama della quarta puntata di Mare Fuori 4 del 6 marzo

Stando alle news sulla trama della quarta puntata, nel corso dell’episodio 7 di Mare Fuori 4, intitolato Il prezzo del cambiamento, Cardiotrap riesce a far parlare Alina.

Carmine cerca di convincere Rosa a partire. Silvia viene interrogata dal magistrato. Dobermann si avvicina a Kubra mentre Consuelo teme per il figlio.

Nell’episodio 8, intitolato Morire insieme, Massimo fa i conti con suo figlio. Edoardo sembra aver trovato lavoro. Pino cerca casa con Kubra, ma la ragazza è molto attratta da Dobermann.

Cardio convince Alina ad andare dallo psicologo. Questo è quanto riportano le news sulla trama della quarta puntata di Mare Fuori 4, in onda il 6 marzo 2024.

Dove vedere in streaming la quarta puntata di Mare Fuori 4

Essendo una fiction di Rai 2, gli interessati hanno la possibilità di vedere Mare Fuori anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo le prime tre stagioni e in realtà già la quarta al completo.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

A differenza di altre fiction, infatti, le puntate di Mare Fuori 4 sono state rese disponibili in anteprima in streaming proprio su RaiPlay.