Il crossover che non ti aspetti! In arrivo un progetto che unisce Harry Potter al Detective Conan? Lo strano post

Harry Potter e il Detective Conan insieme?

Sono entrambi due personaggi molto amati, decisamente sagaci e indossano occhiali da vista molto simili. Stiamo parlando di Harry Potter e il Detective Conan. Il primo è il mago più famoso della storia del cinema, nato dalla penna di JK Rowling.

Il secondo è il protagonista di un fortunato manga giapponese che è stato poi trasformato in un anime di altrettanto successo. Ma cosa unisce due mondi, sulla carta, così distanti come i loro? A quanto pare potrebbe esserci qualcosa in ballo.

Tutto parte da un post apparso sul profilo ufficiale di Harry Potter Japan che in poche ore ha fatto il giro del web. Nel tweet in question si fa riferimento a una generica collaborazione tra i due mondi senza, al momento, ulteriori specifiche.

Lo stesso post è apparso anche sulla pagina ufficiale di Shonen Sunday, la rivista che pubblica il manga sul simpatico detective che risolve i casi al posto di Goro. Un crossover in arrivo tra Harry Potter e Conan? Al momento ci sono davvero pochi indizi a nostra disposizione per capire di cosa si tratta.

La saga del mago di Hogwarts ha avuto un enorme successo cinematografico, oltre che letterario. Molto presto approderà anche in tv con una nuova serie, prodotta da HBO, che racconterà in sette stagioni i sette libri di Rowling.

Leggi anche: Matthew Lewis e Jason Isaacs rivelano quali personaggi interpreterebbero nella serie di Harry Potter

Conan è un manga molto noto nato dalla penna di Gōshō Aoyama nel 1994. L’anime ispirato dai fumetti è giunto alla sua trentaduesima stagione e al momento si contano oltre 1000 episodi. Per il momento è tutto. Nel caso dovessero esserci ulteriori novità sull’argomento, vi aggiorneremo con celerità.