Massimiliano Caiazzo interpreterà il ruolo di Pino Daniele in Je so pazzo, film sulla vita del cantante? Il rumor

Massimiliano Caiazzo sarà Pino Daniele?

Un nuovo importante ruolo all’orizzonte per Massimiliano Caiazzo? L’attore ha raggiunto la popolarità grazie a Mare Fuori, serie che ha rivoluzionato il mondo dello streaming Rai collezionando numeri da record sulla piattaforma di RaiPlay.

Suo il ruolo di Carmine Di Salvo, uno dei personaggi più amati della serie. Le strade di Caiazzo e dello show si sono però divise al termine della quarta stagione. Dopo essere stato lasciato sull’altare da Rosa, Carmine decide di accettare il programma di protezione testimoni e abbandona Napoli con Futura.

Per il ragazzo c’è una nuova vita che lo attende lontano dalla città in cui è nato e cresciuto. L’attore ha infatti deciso di abbandonare la fiction per dedicarsi a nuovi progetti. Alcuni di questi li stiamo vedendo proprio in questi giorni.

Il primo è stato Uonderbois, serie Disney+ che ha debuttato lo scorso 6 dicembre sulla piattaforma. Il prossimo 19 febbraio ritroveremo Massimiliano anche su Netflix nel nuovo progetto Storia della mia famiglia, in cui reciterà al fianco di Eduardo Scarpetta e Vanessa Scalera. Le novità però non sarebbero finite qui.

Nelle scorse ore infatti Fanpage ha riportato un’indiscrezione che, se confermata, permetterebbe a Massimiliano Caiazzo di ottenere un ruolo molto importante. Sembra infatti che l’attore campano potrebbe interpretare Pino Daniele nel nuovo film sulla sua vita Je so pazzo, ispirato dall’omonimo libro scritto dal figlio del cantautore Alessandro.

La pellicola sarà diretta da Nicola Prosatore con cui Caiazzo ha lavorato in Piano Piano, esordio al cinema del regista. Il biopic su Pino Daniele racconta la “storia del cantautore, dall’infanzia difficile nei quartieri popolari di Napoli fino al grande successo“.

Al momento non ci sono altre notizie sull’argomento. L’amato cantautore è scomparso prematuramente 10 anni fa. Di recente è approdato nelle sale il docufilm Nero a metà, che ha ripercorso i primi anni della sua carriera attraverso i luoghi e le persone che hanno accompagnato Pino.