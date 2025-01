Il giro in bici per arrivare alla premiere di A Complete Unknown è costato caro a Timothée Chalamet, che si è beccato una multa

Un giro in bici che gli è costato caro. È diventato virale qualche giorno fa sui social un momento della premiere londinese di A Complete Unknown. Il biopic vede Timothée Chalamet indossare i panni di Bob Dylan e racconta gli inizi della carriera del cantautore statunitense.

Un film che ha permesso a Timothée di ricevere tante critiche positive e una probabilissima nomination ai prossimi Premi Oscar. Ma torniamo a quell’anteprima a Londra che ha fatto parecchio discutere i social.

Chalamet si è infatti presentato alla prima a bordo di una bicicletta elettrica, noleggiata per l’occasione al fine di battere il traffico della capitale del Regno Unito. Il momento è stato ripreso dalle principali testate mondiali ed è in poche ore diventato virale sui social, diventando una perfetta base per i meme.

Tuttavia il finale è stato leggermente dolceamaro per l’attore. Come riportato da Variety infatti, mentre era ospite al talk show francese Quotidien per promuovere il film, Timothée Chalamet ha raccontato di aver preso una multa a causa della bicicletta.

A quanto pare l’attore non ha parcheggiato in maniera corretta il mezzo preso in noleggio e per questa ragione ha subito una sanzione di 60 sterline, corrispondenti a circa 70 euro. Un particolare che rende ancora più epica e divertente la geniale idea di arrivare alla prima di un suo film a bordo di una bicicletta.

La pellicola approderà nelle sale italiane a partire dal prossimo 23 gennaio. Dylan, appena 19enne, approda nella New York degli anni ’60 con una valigia carica di sogni e la sua chitarra. Qui inizierà a muovere i primi passi, a creare i primi rapporti e a gettare le basi per la sua carriera.

Al fianco di Chalamet troviamo anche Elle Fanning ed Edward Norton. A dirigere il film è James Mangold.