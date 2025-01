Gli attori di Harry Potter parlano della serie

La serie di Harry Potter continua a far discutere. Dopo l’annuncio della produzione di un nuovo show televisivo che ripercorre la saga cinematografica ispirata ai romanzi di JK Rowling continuano i lavori di preparazione.

Da ormai diverse settimane sono in corso i casting che porteranno alla scelta degli attori che vestiranno i panni dei personaggi. Attualmente non c’è ancora una data precisa di avvio delle riprese ma si parla genericamente di 2027 come anno d’uscita della prima stagione.

Ma ci sarà la possibilità di rivedere anche dei volti storici dei film nel nuovo progetto? Le ipotesi di ritrovare alcuni interpreti nella serie HBO è assai improbabile ma alcuni attori della saga si sono divertiti a fare un fantacasting.

Jason Isaacs e Matthew Lewis, hanno rivelato durante un panel al MegaCon di Orlando, come riportato da Forbes, quali personaggi interpreterebbero nella serie di Harry Potter. “Per chi non lo sapesse, stanno realizzando una serie televisiva“, ha raccontato Isaacs – che nella saga cinematografica ha vestito i panni di Lucius Malfoy – alle persone presenti come riportato da People aggiungendo poi che la serie ognuno dei libri avrà “un’intera stagione“.

L’attore ha poi ironizzato sul fatto che interpreterebbe il ruolo di Dobby, l’elfo domestico, “perché non c’è bisogno di truccarsi” aggiungendo che sarebbe potuto “entrare in scena nel bel mezzo della giornata, prendere una tazza di caffè” e “rubare l’intera scena“.

Lewis ha invece aggiunto che sarebbe “troppo vecchio per interpretare di nuovo Neville“. L’attore ha poi aggiunto che interpreterebbe molto volentieri Remus Lupin, insegnante di Difesa contro le Arti Oscure e lupo mannaro.

“Il personaggio che mi è piaciuto di più è stato il Professor Lupin – ha dichiarato – Se dovessi fare un tentativo, questo sarebbe uno di quelli che farei“. Matthew ha poi aggiunto che sarebbe un modo per onorare “l’impareggiabile David Thewlis“.