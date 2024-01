News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 6 Gennaio 2024

Non tutti sanno che Greta Gerwig, regista di Barbie, ha sostenuto un provino per interpretare una delle fidanzate di Chuck in Gossip Girl

Greta Gerwig e il provino per Gossip Girl

Sapevate che Greta Gerwig stava rischiando di entrare nel cast di Gossip Girl? La Gerwig ha sicuramente raggiunto un picco di popolarità quest’anno grazie a Barbie. Il film che racconta il mondo della bambola più famosa al mondo ha ottenuto un successo senza precedenti.

A fronte di un budget iniziale inferiore ai 150 milioni di dollari la pellicola è riuscita a incassarne più di un miliardo e 442 milioni in tutto il mondo. Un grandissimo successo tutto al femminile che vede Margot Robbie nella duplice veste di attrice protagonista e produttrice.

A dirigere questo film è stata proprio la Gerwig, che potrebbe concorrere al titolo di Miglior regia ai prossimi Oscar. Prima di arrivare alla regia di Barbie Greta aveva già diretto diversi film tra cui Lady Bird e Piccole Donne. Nel 2025 uscirà nelle sale Biancaneve, nuovo live action con Gal Gadot nei panni della matrigna, di cui cura la sceneggiatura. In attesa delle nomination, che verranno annunciate il prossimo 23 gennaio, vogliamo regalarvi qualche dettaglio che forse non conoscevate su Greta Gerwig.

Prima di arrivare alla regia infatti quest’ultima aveva recitato in diverse serie tv e in molti film. Tra i tanti provini sostenuti dalla Gerwig c’è anche quello per entrare a far parte del cast di Gossip Girl. Come rivelato in una vecchia intervista di qualche anno all’Huffington Post, la regista stava per agguantare il ruolo di Eva (fidanzata di Chuck all’inizio della quarta stagione).

“Ho avuto dei momenti in cui, agli inizi, facevo i provini per cose come Gossip Girl – ha raccontato – E mi guardavano come per dire: ‘Perché indossi la tuta da lavoro a questo provino?’. E io rispondevo: ‘Hanno detto che viene da una fattoria!’ e loro dicevano: ‘Beh, questa è Gossip Girl“.

Ricordando il casting per un ruolo che venne poi assegnato a Clemence Posey, la Gerwig ha poi aggiunto: “Ci sono stati momenti come quello, in cui non corrispondevo a ciò che volevano. Ma ho sempre voluto farne parte. Vorrei che mi avessero voluto“.