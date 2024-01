Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 5 Gennaio 2024

Un Posto al Sole

Dopo la telefonata di Ida, Diego comincia a porsi delle domande alle quali non è in grado di dare risposta. Mentre, in Polonia, Magda interviene bruscamente per fermare la nipote, il figlio di Raffaele decide di affrontare Roberto e Marina, appena tornati da Londra. In attesa del ritorno di Giulia dalla Sicilia, Luca ha un altro piccolo “vuoto”.

