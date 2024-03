Gloria fiction quando inizia su Rai 1: trama, cast, streaming

Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 27 Febbraio 2024

Fiction Rai gloria

Gloria è la nuova fiction di Rai 1 con protagonista Sabrina Ferilli: trama, quando inizia, cast e streaming delle puntate.

Gloria fiction Rai 1 trama e anticipazioni

Dopo oltre dieci anni, Sabrina Ferilli torna in Rai con una fiction che la vede protagonista. Questo nuovo progetto si intitola Gloria ed è stata presentata come una dramedy. Ma di cosa parla?

Stando alle anticipazioni, la trama segue Gloria Grandi, una delle grandi indimenticate dive del cinema italiano, è fermamente convinta che il suo talento sia sprecato per la serialità televisiva, che ormai da qualche anno padroneggia con grande eleganza.

Lei vuole tornare al cinema di qualità ed è convinta che una volta abbandonata la TV, le porte di Cinecittà si apriranno per lei. Cinque anni dopo tale scelta, però, si accorge che quelle porte si sono aperte solo per recitare in scadenti spot pubblicitari.

Gloria è fuori di sé: non si capacita che il mondo dello spettacolo l’abbia dimenticata. A poco servono le rassicurazioni della sua fidata assistente Iole e del suo ex marito ancora molto innamorato di lei, come di sua figlia Emma.

Gloria si sente sconfitta: in effetti il suo telefono ha smesso di squillare, sembra destinata all’oblio e la concorrenza di attrici più giovani di lei si fa sentire, ma la donna intende riprendersi il posto che è suo di diritto.

Complice un errore medico, il suo agente ha un’idea tanto brillante quanto meschina per riportare Gloria sotto le luci della ribalta. Un’idea che incredibilmente pare funzionare. Ecco le anticipazioni settimanali:

Quando inizia su Rai 1 la fiction Gloria

Dopo questo introduzione piuttosto approfondita sulla trama, se ne siete rimasti incuriositi, vi starete probabilmente domando quando inizia Gloria su Rai 1.

Secondo quanto riportato da davidemaggio.it, la fiction debutterà sul primo canale lunedì 19 febbraio. Prima di tale annuncio, sapevamo solamente che avremmo rivisto Sabrina Ferilli nel corso della prima metà del 2024.

Durante la terza serata di Sanremo, Sabrina Ferilli è stata ospite all’Ariston per promuovere la sua ultima fatica. Gloria non avrà una lunga corsa. La puntata finale, infatti, è prevista già per il 27 febbraio 2024.

Cast, attori e personaggi

Come già anticipato, a guidare il cast della fiction Gloria è nientepopodimeno che Sabrina Ferilli, la quale, in occasione del Festival di Sanremo, ha rivelato di essere stata la prima scelta del regista per questo progetto.

L’attrice veste i panni della protagonista Gloria Grandi, che dà il nome al prodotto. Al suo fianco troviamo poi i seguenti attori:

Massimo Ghini è Manlio De Vitis , manager di Gloria;

, manager di Gloria; Emanuela Grimalda è Iole , assistente di Gloria;

, assistente di Gloria; Sergio Assisi è Alex Pellegrini , ex marito di Gloria;

, ex marito di Gloria; Martina Lampugnani è Emma Pellegrini , figlia di Gloria;

, figlia di Gloria; Luca Angeletti è Sergio Grandi , fratello di Gloria;

, fratello di Gloria; David Sebasti è Filippo , cognato di Gloria;

, cognato di Gloria; Eugenio Franceschini è Gabriele De Marchi , social media manager di Gloria;

, social media manager di Gloria; Fiorenza D’Antonio è Lucilla Altieri , nuova cliente di Manlio;

, nuova cliente di Manlio; Massimo De Lorenzo è il professor Fossati , primario di oncologia;

, primario di oncologia; Adolfo Margiotta è Michele, vedovo e migliore amico di Gloria.

Al momento restano sconosciuti i loro personaggi. La fiction è stata scritta da Fausto Brizzi, Paola Mammini e Roberto Proia. Alla regia troviamo Fausto Brizzi. Gloria è una produzione Eagle Pictures in collaborazione Rai Fiction.

Numero degli episodi e durata delle puntate

Quante puntate conta la prima stagione della fiction Gloria? La storia si dispiega nell’arco di tre prime serate, che corrispondono ad altrettante puntate. Ciascuna racchiude due episodi, per un totale, quindi, di 6. Vi lasciamo i titoli:

Primo episodio Gloria 1×01 streaming : Momenti di Gloria

: Momenti di Gloria Secondo episodio Gloria 1×02 streaming : Il piano

: Il piano Terzo episodio Gloria 1×03 streaming : Segreti e bugie

: Segreti e bugie Quarto episodio Gloria 1×04 streaming : Rivelazioni

: Rivelazioni Quinto episodio Gloria 1×05 streaming : Promesse non mantenute

: Promesse non mantenute Sesto episodio Gloria 1×06 streaming: Addio miei cari

Gloria streaming

Dove vedere in streaming Gloria? Semplice: trattandosi di una fiction Rai, le puntate vengono caricate sulla piattaforma RaiPlay dopo la messa in onda in TV.

Ancora non lo sappiamo, ma la prima potrebbe fare eccezione ed essere resa disponibile online prima del passaggio in TV. Lo scopriremo più avanti.

Per accedere al catalogo non serve alcun abbonamento. RaiPlay è un servizio gratuito. Tutto ciò che serve è registrarsi e poi fare il log-in con email e password quando richiesto.