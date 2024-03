Gloria 2 stagione si fa? News sulla fiction con Sabrina Ferilli

Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 27 Febbraio 2024

Ci sarà una stagione 2 di Gloria nel futuro di Sabrina Ferilli? Cerchiamo di raccogliere tutte le informazioni fino ad oggi disponibili

Gloria 2 stagione si fa? News e anticipazioni

Dopo appena due settimane di messa in onda, il 27 febbraio si conclude la prima stagione di Gloria, la fiction che ha segnato il ritorno in Rai come attrice di Sabrina Ferilli.

Continuerà la storia della diva del cinema? Gli appassionati avranno la possibilità di seguire nuove vicende della vita di Gloria Grandi? Rai e Eagle Pictures ancora non si sono esposti al riguardo.

Stando a quanto riportato da TVBlog, però, il creatore e regista Fausto Brizzi avrebbe concepito un episodio finale in modo tale da lasciare aperte delle strade da eventualmente esplorare con una seconda stagione.

In seguito alla messa in onda dell’ultima puntata, scopriremo quali storyline potrebbero meritarsi un ulteriore approfondimento e quindi saremo in grado si formulare le prime ipotesi per la trama di una potenziale stagione 2 di Gloria.

Quando inizia Gloria 2 stagione su Rai 1

A questo punto, avrete capito che ad oggi non possiamo dire quando inizia la stagione 2 di Gloria, dal momento che non sappiamo se seguiranno nuovi episodi.

Per il momento non possiamo fare altro che aspettare notizie dalla Rai. Qualora dovesse essere confermato un nuovo capitolo, potremo cominciare a capire le tempistiche necessarie per la sua realizzazione.

Cast, attori e personaggi

Quali attori e personaggi potremmo ritrovare in un’eventuale stagione 2 di Gloria? Ovviamente, nel momento in cui la fiction dovesse continuare, non potrà mancare Sabrina Ferilli, la protagonista. Al suo fianco, poi, potremmo ritrovare anche:

Massimo Ghini è Manlio De Vitis

Emanuela Grimalda è Iole

Sergio Assisi è Alex Pellegrini

Martina Lampugnani è Emma Pellegrini

Luca Angeletti è Sergio Grandi

David Sebasti è Filippo

Eugenio Franceschini è Gabriele De Marchi

Fiorenza D’Antonio è Lucilla Altieri

Massimo De Lorenzo è il professor Fossati

Adolfo Margiotta è Michele

Il cast potrebbe anche accogliere qualche new entry. La fiction è stata scritta da Fausto Brizzi, Paola Mammini e Roberto Proia. Alla regia troviamo Fausto Brizzi. Gloria è una produzione Eagle Pictures in collaborazione Rai Fiction.

Quante puntate e durata degli episodi

Quante puntate potrebbero comporre un’eventuale stagione 2 di Gloria? Ad oggi ovviamente non sappiamo e possiamo solo basarsi sui numeri adottati per la prima.

Il capitolo di esordio ha debuttato con un totale di 3 puntate, con ciascuna che includeva 2 episodi. Potenzialmente, quindi, potremmo trovarci di fronte al medesimo scenario.

Gloria 2 streaming

Dove vedere in streaming la fiction Gloria, inclusa la stagione 2? Semplice: trattandosi di una fiction Rai, le puntate verranno caricate sulla piattaforma RaiPlay dopo la messa in onda in TV.

Per accedere al catalogo non serve alcun abbonamento. RaiPlay è un servizio gratuito. Tutto ciò che serve è registrarsi e poi fare il log-in con email e password quando richiesto. Così avrete a disposizione tutto il catalogo.