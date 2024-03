Fiction e Soap Opera

Martedì 27 febbraio 2024 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la terza ed ultima puntata della nuova fiction Gloria con Sabrina Ferilli: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della terza ed ultima puntata di Gloria, in onda il 27 febbraio 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Manlio convince Gloria a prolungare l’inganno. La coppia può contare anche sulla collaborazione di un social media manager.

Intanto l’agente ha una relazione con Lucilla, giovane attrice in cerca di fortuna. Gloria viene presa dal senso di colpa ma ha paura che svelare l’inganno le farebbe perdere tutto, incluso Alex.

Quando Sergio scopre la verità, il castello di bugie inizia a sgretolarsi.

Anticipazioni sulla terza ed ultima puntata di Gloria del 27 febbraio

Stando alle anticipazioni sulla trama della terza ed ultima puntata, nel corso dell’episodio 5 di Gloria, intitolato Promesse non mantenute, Alex chiede a Gloria di sposarlo di nuovo.

Il matrimonio, però, fallisce a un passo dall’altare. Lucilla e Gabriele scoprono la verità e cominciano a ricattare Gloria e Manlio.

Nell’episodio 6, intitolato Addio miei cari, Gloria scompare. Il ritrovamento di una lettera fa pensare al suicidio ma è un piano: vuole denunciare il mondo dei social e dello spettacolo.

Ma Lucilla e Gabriele scoprono dov’è nascosta. Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla terza ed ultima puntata di Gloria, in onda il 27 febbraio 2024.

Dove vedere in streaming la terza ed ultima puntata di Gloria

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Gloria anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda troveremo il titolo.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere agli episodi, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Gloria vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma. Eccezionalmente, la prima era online prima del debutto. Al momento sono presenti due puntate.