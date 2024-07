Cinema e Celebrity

Leila Sirianni | 9 Luglio 2024

Glee Naya Rivera

Heather Morris dedica un pensiero all’ex collega di Glee Naya Rivera

Il ricordo di Naya Rivera, la star di Glee scomparsa tragicamente ormai quattro anni fa, continua a vivere: in occasione dell’anniversario della morte, l’amica e collega Heather Morris ha voluto dedicarle un pensiero.

Le due hanno recitato insieme per anni nella rivoluzionaria serie di Ryan Murphy, dando vita ad una delle ship più amate dello show, le Brittana, ovvero la coppia Brittany-Santana.

L’8 luglio 2020, Naya Rivera, che aveva 33 anni, era stata inizialmente segnalata come dispersa. L’attrice era impegnata in un viaggio in barca a Ventura, California, con il figlio. Il corpo della donna è stato rinvenuto il 13, senza evidenza di omicidio o suicidio, secondo le autorità.

Nella giornata di ieri, Heather Morris ha condiviso un toccante tributo sul suo profilo Instagram. L’ex interprete di Brittany ha riflettuto sulle dolorose emozioni che ha provato dalla scomparsa di Naya:

Non riesco a credere siano passati 4 anni… come vola il tempo. Eppure ogni anno sono sorpresa da quanto faccia ancora male. Siamo cresciute insieme, ci siamo allontanate e poi siamo tornate insieme in modo così bello. Dio, mi manchi così tanto… eppure non riesco a togliermi di dosso la sensazione che tu non sia mai andata via… sei ancora qui con noi… guidandoci verso il nostro massimo potenziale.

Mi manchi, Nay Nay

Heather Morris Instagram

Come riporta anche People, ai tempi Heather Morris aveva anche aiutato ad organizzare squadre di ricerca per rintracciare l’amica.

Poco dopo il ritrovamento del corpo, l’attrice, insieme ad altri colleghi di Glee, si era presentata sul luogo, per rendere omaggio alla Rivera.

Nel tempo trascorso dalla sua morte, i cari di Naya, compresi i suoi ex colleghi di lavoro e l’ex marito Ryan Dorsey, hanno continuato a trovare modi per celebrare la sua eredità.

Per l’attore, questo ha significato assicurarsi che il ricordo della donna sia mantenuto in vita per il loro figlio di 8 anni, Josey.