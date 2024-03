Fiction e Soap Opera

Stefano D Onofrio | 8 Marzo 2024

Doc Nelle Tue Mani giacomo giorgio

Giacomo Giorgio fuori da Doc?

Giacomo Giorgio lascia Doc – nelle tue mani dopo appena una stagione? A ridosso dei due episodi finali della terza stagione si è letteralmente creato il panico sul web. A seminare il caos è stato proprio l’interprete della new entry del Policlinico Ambrosiano attraverso alcuni post.

Giorgio è entrato a far parte del cast del medical drama più amato della tv italiana in questa annata. Suo il ruolo di Federico Lentini, uno dei nuovi specializzandi dell’ospedale che ospita le avventure dei protagonisti. Nei primi episodi Federico ci viene presentato come un ragazzo svogliato e disinteressato.

L’aspirante medico in realtà non ha alcuna voglia di fare il dottore ma ha seguito le direttive impartite da suo padre. Con il passare delle puntate però conosciamo un lato più profondo di Lentini e lui stesso scopre di sé una passione per il mestiere che non pensava di avere.

Se non hai ancora visto l’ultimo episodio di Doc 3 però ti consigliamo di fermarti un secondo: da qui in poi ci potrebbero essere dei piccoli spoiler. Al termine della sedicesima e ultima puntata infatti Fanti si complimenta con lo specializzando e lo invita a restare nella sua squadra.

Giacomo Giorgio – Instagram

Un epilogo che sembrerebbe, di primo acchito, cozzare con un post di Giacomo Giorgio sul suo profilo. Nelle sue storie l’attore ha postato il camice del suo personaggio con un messaggio di saluto (o di addio?). “Ciao Federico, è stato bello condividere un pezzo di paure, gioie e vita insieme“, si legge.

Che Giorgio abbia già detto addio al medical drama dopo appena una stagione? Ricordiamo che una cosa molto simile è avvenuta in Mare Fuori. Ciro, il personaggio che ha permesso a Giacomo di ottenere la popolarità, è morto al termine della prima annata.

Intanto l’attore è sul set di una nuova fiction Rai. Al momento non abbiamo molte informazioni in merito su Belcanto, questo il titolo del nuovo progetto. Nel cast troveremo anche Vittoria Puccini, Andrea Bosca e da Mare Fuori Vincenzo Ferrera e Serena de Ferrari.