Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 7 Marzo 2024

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di venerdì 8 marzo 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole venerdì 8 marzo 2024

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 8 marzo 2024.

Mentre Mariella, decisa a far scontare a Guido la sua pigrizia, continua ad uscire ogni sera con Bice, Rossella si troverà a prestare soccorso a qualcuno che proprio non si aspettava. Clara vivrà un momento di profonda confusione dopo aver saputo che Rosa ha informato Eduardo che lei è tornata a vivere con Alberto. Niko sembra deciso a godersi un po’ di spensieratezza. Qualcuno però non sembra prenderla affatto bene.

Leggi anche le anticipazioni della settimana

Trama puntata venerdì 8 marzo 2024

Scopriamo le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole dell’8 marzo 2024!

Mentre Mariella si impegna a far scontare a Guido la sua pigrizia, uscendo ogni sera con Bice, la situazione si complica. Rossella, invece, si trova improvvisamente a prestare soccorso a qualcuno, una situazione che non si aspettava affatto. Nel frattempo, Clara è in preda a una profonda confusione dopo aver scoperto che Rosa ha rivelato a Eduardo che lei è tornata a vivere con Alberto.

Niko, dall’altro canto, sembra determinato a godersi un po’ di spensieratezza, ma qualcuno non sembra affatto contento della sua decisione.

Queste sono le anticipazioni della puntata di venerdì 8 marzo 2024 di Un posto al sole.

Streaming Un posto al Sole RaiPlay

Su RaiPlay potete vedere Un posto al sole in streaming, sia in diretta che in replica on demand. Basterà accedere alla piattaforma intorno alle 20.50 per la diretta streaming, e dopo la messa in onda – a qualsiasi orario.