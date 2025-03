Su Rai 1 sta per arrivare una nuova fiction dal titolo Gerri: quando inizia, trama, cast e streaming delle puntate.

Gerri fiction Rai 1 quando inizia

Prima di approfondire l’argomento, partiamo cercando di capire quando inizia la fiction Gerri su Rai 1. Stando alle prime notizie, il titolo avrebbe dovuto debuttare domenica 7 aprile 2024.

In realtà così non è stato, perché in quella data hanno preso il via le repliche della prima stagione di Makari. A quando è stata rimandata, quindi, la data di uscita della fiction?

Gerri è stata alla fine inserita nel palinsesto primaverile della stagione televisiva 2024/2025. Per la precisione, la prima puntata andrà in onda lunedì 5 maggio 2025. Le riprese si sono svolte interamente in Puglia.

News e trama sulla fiction di Rai 1 Gerri

Cosa possiamo aspettarci dalla trama della fiction di Rai 1, Gerri? La storia segue l’ispettore napoletano di origini Rom Gregorio Esposito detto Gerri, trent’anni, occhi profondi e aria sfuggente, mentre risolve casi sotto il sole della Puglia.

Giulio Beranek è Gregorio Esposito in Gerri

Gerri esercita un grande fascino sulle donne, da cui è a sua volta costantemente

attratto, ma è anche un uomo inquieto con un passato doloroso ancora da

elaborare. Quando si occupa delle indagini lo fa sempre gettandovisi a capofitto e perdendo quel distacco necessario nella sua professione.

Questo puntualmente scatena le ire del capo della Squadra mobile Santeramo, così come le invidie del collega Calandrini. In Questura, però, c’è anche chi tifa per lui: uno su tutti Alfredo Marinetti, suo diretto superiore, che ormai lo considera come un figlio.

La Viceispettrice Lea Coen sembra invece essere l’unica donna a non voler avere nulla a che fare con Esposito. Nonostante ciò, il loro rapporto si trasforma pian piano in un’intensa storia d’amore.

Il passato di Gerri, però, continua a essere un buco nero nella sua vita. Ad un certo punto, Marinetti decide di indagare di nascosto sulle sue origini. Solo grazie a chi ha accanto, Gerri capirà che per affrontare il presente deve conoscere il passato.

Cast, attori e personaggi

Nel cast della fiction di Rai 1 Gerri il ruolo del protagonista, l’ispettore Gregorio Esposito, è stato affidato a Giulio Beranek, visto anche nella serie Christian. Al suo fianco ha recitato poi Valentina Romani, nota per Mare Fuori, che interpreta la viceispettrice Lea Coen.

Gregorio e Lea in Gerri

Il cast di Gerri include, poi, tutta una serie attori, che vi elenchiamo qui di seguito, dei cui personaggi, però, non abbiamo ancora dettagli.

Fabrizio Ferracane

Roberta Caronia

Irene Ferri

Lorenzo Adorni

Lorenzo Aloi

Cristina Pellegrino

Tony Laudadio

Cristina Cappelli

Carlotta Natoli

Massimo Wertmüller

La fiction Gerri è una produzione Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e con il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivoe con il supporto di Regione Puglia, Fondazione Apulia Film Commission e PugliaPromozione. La regia è di Giuseppe Bonito e la sceneggiatura vede la firma di Sofia Assirelli e Donatella Diamanti.

Quante puntate e durata degli episodi

Quante puntate conta la prima stagione della fiction di Rai 1 Gerri? La storia si dispiega nell’arco di quattro prime serate, che corrispondono ad altrettante puntate. Ciascuna dovrebbe racchiudere due episodi, per un totale, quindi, di 8.

Gerri streaming

Irene Ferri in Gerri

In conclusione, qualora vi steste domandando dove vedere in streaming la fiction di Rai 1 Gerri, sappiate che non troverete alcuna difficoltà.

Come avrete capito, infatti, abbiamo a che fare con una titolo originale Rai, di conseguenza sarà facilmente reperibile sulla piattaforma RaiPlay.

Il servizio è totalmente gratuito. Per potervi accedere non è richiesto alcun abbonamento, ma una semplice iscrizione, che vi garantirà di poter sfruttare l’intero catalogo, ricco di fiction, film e documentari.

Gli episodi dovrebbero approdare su RaiPlay dopo la messa in onda in TV, ma la prima puntata potrebbe essere eccezionalmente caricata nei giorni antecedenti al debutto.

Trailer e video

In conclusione, vi lasciamo anche con il trailer ufficiale della nuova fiction Gerri, rilasciato il 27 marzo: