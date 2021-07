FINO ALL’ULTIMO BATTITO fiction cast, trama e quando inizia

Fino all’ultimo battito fiction Rai 1

Archiviata (come sembrerebbe proprio) l’esperienza di Pezzi Unici, Cinzia Th Torrini si è dedicata a un nuovo progetto televisivo. La regista toscana ha curato infatti la direzione di Fino all’ultimo battito (inizialmente intitolato Il medico della mala), fiction presentata anzitutto su TV Sorrisi e Canzoni e girata l’inverno scorso. La storia è stata sviluppata da Rai Fiction in collaborazione con Eliseo Multimedia, ed è prodotta da Luca Barbareschi.

Tra le protagoniste, Bianca Guaccero che torna a recitare dopo l’esperienza da conduttrice con Detto Fatto. E proprio la Guaccero, che sui social aveva anticipato anzitempo i lavori della fiction, è stata fra le prime a raccontare qualche retroscena della produzione.

“Storia avvincente e scritta benissimo. Io l’ho letta e mi sono appassionata sin dalla prima lettura”.

Ma l’attrice di Bitonto non è il solo volto famoso a far parte del cast della fiction Fino all’ultimo battito, di cui vi sveliamo qui di seguito trama, quante puntate sono, come vederla in streaming e quando inizia.

Riprese, location e quando inizia

Considerando che le riprese di Fino all’ultimo battito si sono svolte l’inverno scorso, è naturale chiedersi quando inizia la fiction diretta dalla Torrini.

Durante la presentazione dei prossimi palinsesti Rai è emerso che la messa in onda della serie dovrebbe cadere nell’autunno 2021. Naturalmente è ancora troppo presto per parlare di una data di uscita esatta, tuttavia nei mesi a venire Rai 1 dovrebbe trasmettere il promo di Fino all’ultimo battito, insieme a qualche notizia in più sul suo arrivo in TV.

Nel frattempo vi raccontiamo dove e come si sono svolte le riprese. La fiction è ambientata in Puglia, dove si è girato tra gli inizi di gennaio e gli inizi di marzo 2021.

Non è stato un lavoro facile – come ha svelato Bianca Guaccero su Instagram – perché la troupe registrava presso l’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, struttura che in quel momento era attiva anche per pazienti Covid.

Altre location di Fino all’ultimo battito sono:

Vecchio Ospedale di Poggiardo (Lecce)

Banchina di San Domenico (Molfetta)

Stadio Paolo Poli

Centro storico di Molfetta

Bari e dintorni

Cosenza

Come rivelato dal sito Molfettaviva.it, pare che sul lungomare della provincia di Bari si siano svolte le riprese di una delle scene chiave della fiction: il matrimonio fra i due protagonisti. Presso lo stadio della stessa cittadina, invece, sarebbe comparso anche l’ex giocatore del Bari Nicola Ventola, che potrebbe essersi prestato a un cammeo.

Trama e quante puntate

Fino all’ultimo battito sarà un dramma nel quale si scandaglierà fin dove può spingere l’amore di un padre per un figlio. La storia si svolge in Puglia, fra Bari e la provincia circostante.

Al centro del racconto c’è il personaggio di Diego Mancini, primario del Policlinico di Bari e affermato cardiochirurgo. Quando Diego è approdato in città ha conosciuto Elena, della quale si è innamorato e che presto renderà sua moglie.

Secondo la trama ufficiale di Fino all’ultimo battito, però, Elena è già stata sposata ed ha una figlia, Anna, nata da quel matrimonio. Servirà del tempo perché la donna ottenga le carte del divorzio, e solo a quel punto potrà coronare il nuovo sogno d’amore con Diego.

I due hanno messo al mondo un altro bambino, Paolo, per il quale Diego stravede. Paolo è però malato di cuore, ed ha bisogno di un trapianto per ottenere il quale suo padre farà di tutto. Anche mentire, anche accumulare segreti, moltiplicare le bugie alla famiglia e persino associarsi a un clan di malavitosi per i quali lavorerà come medico.

Questa per il momento la trama di Fino all’ultimo battito, che sappiamo anche in quante puntate si articolerà: la fiction comprenderà infatti 6 puntate (12 episodi) complessive.

Cast Fino all’ultimo battito fiction

Chi c’è nel cast della fiction Fino all’ultimo battito, e qual è l’elenco completo di attori e personaggi che vedremo? Scopriamolo insieme nella lista che riportiamo qui sotto, insieme a tutte le informazioni in nostro possesso.

Marco Bocci è Diego Mancini

è Diego Mancini Violante Placido è Elena

è Elena Bianca Guaccero è Rosa

è Rosa Fortunato Cerlino è Cosimo Patruno

è Cosimo Patruno Loretta Goggi

Francesca Valtorta

Emanuela Minno

Michael Blade

Sul suo personaggio, che già dalla prima immagine ufficiale della serie si presenta ombroso e duro, la Guaccero ha dichiarato: “È un personaggio borderline, a cavallo tra il bene e il male”. Sarà la trama di Fino all’ultimo battito a svelarci da quale parte sceglierà infine di pendere…

Cerlino sarà l’antagonista maschile con Cosimo Patruno, rinchiuso in carcere e sottoposto a un regime molto severo. La giovane Emanuela Minno dovrebbe interpretare Anna, figlia di Diego ed Elena.

Per quanto riguarda il cast tecnico, vale la pena citare il gruppo di sceneggiatori della serie, formato da: Andrea Valagussa (Don Matteo), Fabrizia Midulla (Mina Settembre), Maura Nuccetelli (Le Tre Rose di Eva), Elisa Zagaria, Nicola Salerno.

Streaming

Come e dove vedere in streaming la fiction di Rai 1 Fino all’ultimo battito? Quando inizia in TV, la fiction si potrà seguire in diretta streaming oppure in versione on demand su Rai Play.

Rai Play è un servizio gratuito e di libero accesso a tutti gli utenti registrati e maggiorenni. Consente di recuperare ciascun programma o trasmissione Rai oppure di seguire la programmazione in diretta. Basta accedere alla piattaforma o tramite Web o smart phone, smart TV e tablet, e cercare la trasmissione che interessa attraverso la barra di ricerca.

CiakGeneration © riproduzione riservata.