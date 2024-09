Sei in un film Disney: quale lavoro faresti?

Che lavoro avresti in un film Disney?

Quale sarebbe il tuo lavoro se fossi tra i protagonisti di un film Disney?

Saresti un avvocato come il simpatico Georges Hautecourt de Gli Aristogatti? O un consigliere del re come Zazu per Mufasa ne Il re leone? Ti daremo noi la risposta che aspetti.

Abbiamo preparato un quiz che ti aiuterà a capirlo. Non devi far altro che rispondere alle 15 domande che abbiamo preparato qui di seguito.

Come se fossimo un ufficio di collocamento, sapremo indicarti il lavoro adatto alla tua personalità! Sei pronto/a?