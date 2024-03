Fiction Mediaset, partono a fine marzo le nuove serie con Gabriel Garko e Giusy Buscemi

Fiction e Soap Opera

Stefano D Onofrio | 18 Marzo 2024

Fiction Mediaset

Il ritorno della fiction Mediaset

Le fiction Mediaset stanno per fare il loro ritorno! Il 2024 è partito ormai da qualche mese ma fino a ora si è mosso davvero poco tra le serie di Canale 5. L’unico titolo nuovo di questa nuova metà di stagione è stato infatti I Fantastici 5.

La serie Lux Vide in 8 puntate con protagonista Raoul Bova ha concluso il suo cammino lo scorso 31 gennaio. Da quel giorno il network principale del Biscione ha proposto per lo più show e poche novità seriali. A farla da padrona è stato poi l’appuntamento serale di Terra amara.

Dopo aver conquistato il daytime infatti la serie turca è diventata una colonna portante anche del prime time. A fine marzo però qualcosa sta per cambiare. Nei prossimi giorni sono infatti previsti i debutti di numerose serie tv, tra cui due prodotti inediti.

Si parte martedì 26 marzo con Incastrati 2. La serie Netflix, con protagonisti Ficarra e Picone, arriva a distanza di più di un anno dalla sua uscita sulla piattaforma. Nel dicembre del 2022 la prima stagione ebbe un discreto successo e ottenne una media del 20% durante la sua messa in onda su Canale 5.

Il secondo e ultimo appuntamento con i due comici siciliani è poi previsto per giovedì 28 marzo. Il giorno prima partirà la nuova fiction Mediaset di Giusy Buscemi. Il titolo della serie è Vanina – Un Vicequestore a Catania. L’attrice ed ex Miss Italia, che negli ultimi anni abbiamo visto in Doc e in Un passo dal cielo, assumerà il ruolo da protagonista.

Sarà un vicequestore che si occuperà della gestione della sezione omicidi di Catania. Il Venerdì Santo, 29 marzo, è previsto invece il ritorno alla fiction di Gabriel Garko. Dopo 8 anni da Non è stato mio figlio, l’attore debutta con la nuova serie Se potessi dirti addio.

La serie lo vedrà protagonista al fianco di Anna Safroncik nei panni di Marcello, un uomo che tenterà di recuperare la sua memoria.