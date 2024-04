Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 18 Aprile 2024

Everywhere I go

Le anticipazioni di Everywhere I go del 19 aprile

News e trama Everywhere I go di venerdì 19 aprile 2024, cosa succede nella puntata della serie turca su Mediaset Infinity? Tutte le novità sulle anticipazioni dell’episodio.

News Everywhere I go venerdì 19 aprile 2024

Pronti per una nuova puntata della soap Everywhere I go: l’appuntamento, come per Dreams and Realities e My Home My Destiny, è sempre su Mediaset Infinity dove gli episodi escono regolarmente dal lunedì al venerdì. Ecco le news e la trama della puntata di venerdì 19 aprile 2024.

Dove eravamo rimasti? Nella puntata in onda giovedì 18 aprile, Burak porta a casa Selin dall’ospedale, e nel frattempo Bora presenta la sua lettera di dimissioni. Intanto Burak arriva in ufficio, furioso con Demir perché pensa sia colpa sua del malore di Selin. Dopodiché va a parlare con il padre e gli chiede di dividere l’Artemim, tra lui e Demir.

Demir va a casa da Selin, e la trova sotto sedativi, così la mette sotto la doccia per farla risvegliare. Quando Selin si sveglia e gli chiede cosa sia successo, ma lui non le dà spiegazioni, pensando che lei stia fingendo.

Trama puntata venerdì 19 aprile 2024

Scopriamo le altre anticipazioni e le news della puntata di Everywhere I go – Coincidenze d’amore di venerdì 19 aprile 2024!

Nel nuovo episodio dell’unica stagione di Everywhere I go – Coincidenze d’amore, Selin inizia a parlare con il ritratto di Demir e un tale Bunyamin, suona alla loro porta. Si scopre essere un terapista di coppia inviato da Ibo per cercare di migliorare il loro rapporto e la loro convivenza. Alara decide di incontrare Selin e le chiede di restituirle il ritratto di Demir. Questa richiesta fa nascere una lite furiosa che termina grazie all’intervento di Demir.

Questo è ciò che sappiamo sulla trama della puntata di venerdì 19 aprile 2024 di Everywhere I go – Coincidenze d’amore.

Streaming Everywhere I go Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity potete vedere Everywhere I go – Coincidenze d’amore in streaming, ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì. Basterà accedere alla piattaforma per guardare online ogni nuova puntata della soap opera in esclusiva.