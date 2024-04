Un posto al sole, Giada Desideri torna nella soap dopo 20 anni

Fiction e Soap Opera

Stefano D Onofrio | 18 Aprile 2024

Un Posto al Sole

Giada Desideri torna in Un posto al sole

Arriva in queste ore la conferma ufficiale: Giada Desideri torna in Un posto al sole. I fan della longeva soap opera di Rai Tre ricorderanno senz’altro il personaggio di Claudia Costa. Quest’ultima era una delle protagoniste delle prime puntate della telenovela nel 1996.

Dopo tre anni in pianta stabile nel cast, l’attrice ritornò come guest star in diverse occasioni. L’ultima apparizione di Claudia a Palazzo Palladini risale al 2002. Nel corso della sua storia la Costa si è fatta notare per il suo carattere e per le sue liason. Presentata inizialmente come una donna superficiale e snob, Claudia ha avuto un legame molto profondo con Alberto Palladini ed è stata legata sentimentalmente anche a Renato Poggi.

Ora, a distanza di 22 anni dall’ultima volta, la Desideri è pronta a fare il suo ritorno. Secondo quanto trapelato online il suo sarebbe un ingresso in pianta stabile nel daily drama. Claudia Costa dovrebbe pertanto tornare a far parte del regular cast e non come semplice guest star.

Abbandonata la soap nel 2002, Giada Desideri ha continuato a lavorare come attrice dividendosi tra cinema, tv e teatro. Nel piccolo schermo l’abbiamo vista in Don Matteo e come protagonista nella serie Gente di Mare, serie che raccontava il mondo della marina militare.

La Desideri è legata sentimentalmente dal 2006 con un altro volto noto della tv. Parliamo del doppiatore e attore Luca Ward, con cui è sposata dal 2013. Tornando invece al suo ritorno a Un posto al sole, non ci sono al momento ulteriori informazioni.

Non sappiamo pertanto quando è previsto nella soap il ritorno di Claudia né quali saranno i personaggi con cui interagirà. Per Alberto Palladini è in arrivo una nuova (vecchia) liason?