Martina Pedretti | 17 Aprile 2024

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di giovedì 18 aprile 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole giovedì 18 aprile 2024

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 18 aprile 2024.

Nella puntata precedente, dopo un nuovo confronto con Rosa, proprio quando Damiano accetta di tornare a vivere a casa propria, una nuova minaccia sembra rimettere tutto in discussione. Preoccupato che Diana possa riprendersi e denunciarli, Flavio cerca ancora l’aiuto del boss Torrente. Mentre la storia tra Niko e Valeria diventa sempre più seria, Serena ha un nuovo, intenso confronto con Manuela in cui cerca di convincerla a guardare avanti.

Trama puntata giovedì 18 aprile 2024

Proseguiamo finalmente con le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 18 aprile 2024. Ecco cosa accade nell’episodio in arrivo: la minaccia della camorra continua a incombere sulla vita di Rosa e Manuel, e Damiano è pronto a tutto pur di scoprire chi ci sia dietro. In crisi per la sua età, Marina continua a chiedersi se lei e Roberto potranno essere dei buoni genitori per Tommaso. Michele si prepara ad accogliere la visita di Fabiana a Napoli e a Mariella non sembra sfuggire la gelosia di Silvia.

Queste sono le anticipazioni della puntata di giovedì 18 aprile 2024 di Un posto al sole.

Streaming Un posto al Sole RaiPlay

Su RaiPlay potete vedere Un posto al sole in streaming, sia in diretta che in replica on demand. Basterà accedere alla piattaforma intorno alle 20.50 per la diretta streaming, e dopo la messa in onda – a qualsiasi orario.