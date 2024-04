Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 17 Aprile 2024

Seguiranno nuovi casi per Vanina Guarrasi? Scopriamo insieme se la fiction di Canale 5 Vanina – Un Vicequestore a Catania tornerà con la stagione 2.

Vanina Un Vicequestore a Catania 2 stagione si fa? News e anticipazioni

Vanina – Un Vicequestore a Catania conclude il suo ciclo dopo quattro settimane di messa in onda e degli ascolti niente male, che hanno portato la fiction a vincere anche la propria serata.

I fan della Guarrasi possono aspettarsi, quindi, nuove indagini prossimamente? A questa domanda non c’è ancora una risposta. Mediaset, infatti, non si è esposto per il momento.

Quello che sappiamo con certezza è che, volendo, il materiale da cui partire per realizzare altri episodi c’è dal momento che la fiction si basa sui romanzi di Cristina Cassar Scalia.

La serie su Vanina comprende nove libri, di cui solamente quattro (l re del gelato, Sabbia nera, La logica della lampara, La salita dei saponari) ad oggi sono stati utilizzati per realizzare la prima stagione.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione e che decisione prenderà Mediaset con questo prodotto.

Quando inizia Vanina Un Vicequestore a Catania 2 stagione

Detto ciò, dedichiamoci ora ad un altro argomento chiave per il pubblico: quando inizia Vanina – Un Vicequestore a Catania 2 stagione su Canale 5?

Ovviamente ad oggi non ci sono notizie al riguardo. Ipoteticamente, comunque, i nuovi episodi potrebbero andare in onda nella prima metà del 2025, o comunque nella prossima stagione televisiva.

Non appena avremo maggiori dettagli circa il futuro della fiction con Giusy Buscemi e nel caso la data di uscita di della stagione 2, vi aggiorneremo.

Cast, attori e personaggi

Passando al cast, non avendo ancora notizie certe sul futuro, non è così scontato ipotizzare quali attori e personaggi potrebbero tornare in un’eventuale stagione 2 di Vanina – Un Vicequestore a Catania.

Per questo momento, ad oggi, ci limiteremo a riportare qui di seguito i protagonisti del primo capitolo, conclusosi il 17 aprile 2024. Parliamo di:

Giusy Buscemi è Vanina Guarrasi

Orlando Cinque è Tito Macchia

Giorgio Marchesi è Paolo Malfitano

Claudio Castrogiovanni è Carmelo Spanò

Paola Giannini è Marta Bonazzoli

è Giulio Della Monica è Mimmo Nunnari

Danilo Arena è Salvatore Lo Faro

Corrado Fortuna è Manfredi Monterreale

La fiction è una produzione Palomar, per la regia di Davide Marengo.

Quante puntate e durata degli episodi

Ad oggi non sappiamo quante puntate e quanti episodi potrebbero comporre la seconda stagione di Vanina – Un Vicequestore a Catania.

Il primo capitolo ha avuto 4 puntate. Le stesse cifre si potrebbero, quindi, ripresentare, qualora Mediaset dovesse ufficialmente confermare una continuazione della storia.

Torneremo sull’argomento non appena ne sapremo di più.

Vanina Un Vicequestore a Catania 2 streaming

In conclusione, andiamo ad affrontare un ultimo tema di grande interesse: dove vedere in streaming Vanina – Un Vicequestore a Catania 2 stagione? Nonostante ci manchino molti tasselli, questo non è uno di quelli.

Trattandosi di una fiction di Mediaset, le puntate verrebbero caricate sulla piattaforma Mediaset Infinity dopo la messa in onda in TV su Canale 5.

Per accedere al catalogo non serve alcun abbonamento. Il servizio, infatti, è gratuito. Tutto ciò che serve è registrarsi e poi fare il log-in con email e password, quando richiesto.