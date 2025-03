Sul web è spuntato un video di Evan Peters mentre si trova a Roma per girare la nuova serie TV The Beauty

In queste ultime ore sul web è spuntato un video che ritrae Evan Peters impegnato nelle riprese, a Roma, della nuova serie TV di Ryan Murphy dal titolo The Beauty.

Evan Peters è a Roma

Ryan Murphy si sta preparando a portare sul piccolo schermo una nuova serie TV che si intitola The Beauty. Sulla trama non abbiamo molte informazioni anche se qualche dettaglio è già trapelato.

La storia ruota intorno alla ricerca della perfezione fisica, che è raggiungibile solamente tramite una malattia trasmessa sessualmente. Il prezzo da pagare, tuttavia, è molto alto e a scoprirlo sono i detective Drew Foster e Kara Vaughn, i quali si troveranno ad affrontare le conseguenze di tale fenomeno.

Lo show, che si basa sulla serie omonima di fumetti creata da Jeremy Haun e Jason A. Hurney, avrà un totale di 11 episodi. Faranno parte del cast Isabella Rossellini, Ashton Kutcher, Anthony Ramos, Jeremy Pope, Rebecca Hall ed Evan Peters. Proprio questi ultimi due attori, nelle ultime ore, sono stati beccati a girare delle scene in Italia!

Evan Peters and Rebecca Hall were spotted filming Ryan Murphy’s “The Beauty” in Rome. pic.twitter.com/gpmtzezJKL — The AHS Zone (@AHSZone) March 19, 2025

Come possiamo vedere dal video qui sopra, infatti, Evan e Rebecca si trovavano a Roma per le riprese di The Beauty. L’attore, diventato noto al pubblico grazie ad American Horror Story, scende da una macchina ed entra in un edificio ripetendo la scena più volte.

Evan Peters torna quindi sul piccolo schermo dopo il grande successo di Monster: Dahmer, in cui ha vestito i panni del protagonista, e l’apparizione in Agatha All Along. Al cinema, invece, molto presto lo troveremo nel terzo capitolo della saga di Tron accanto a Jared Leto.