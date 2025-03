Taz Skylar, che nella serie TV su One Piece interpreta Sanji, ha rivelato alcuni dettagli sulla seconda stagione. Ecco tutto ciò che ci aspetta prossimamente su Netflix.

Le prime anticipazioni su One Piece 2

Siete pronti a scoprire che cosa ci attende nella seconda stagione di One Piece? I nuovi episodi dovrebbero venire rilasciati su Netflix tra il 2025 e il 2026, purtroppo non abbiamo ancora informazioni chiare in merito alla data di uscita.

LEGGI ANCHE: Ellen Pompeo spiega perché ha deciso di apparire in meno episodi di Grey’s Anatomy

Tuttavia, sulla trama cominciano ad arrivare alcune anticipazioni da parte dei membri del cast. A parlare, in questo caso, è stato Taz Skylar ovvero Sanji all’interno della serie TV. Intervistato da Numero Netherlands ha affermato che la season 2 avrà proporzioni epiche:

“Ovviamente non posso dire troppo ma ciò che posso rivelare è che questa stagione è pazzesca. L’intera produzione sta davvero cercando di fare qualcosa che non credo sia mai stato fatto nel mondo della TV fino a ora. Qualcosa di proporzioni immense. I set sono enormi, l’azione esponenziale. Noi del cast siamo ancora più affiatati che mai”.

Insomma, dobbiamo aspettarci grandi cose anche perché il materiale che può fornire l’anime è davvero molto vasto e particolare. Con la prima stagione di One Piece ci si è concentrati sui primi cinque archi mentre la seconda potrebbe coprire quelli riguardanti la saga di Rogue Town, di Alabasta e di Drum.

Lo scorso anno sono stati confermati tutti i nemici che potremo vedere prossimamente. Partiamo dal ritorno di Bagy il Clown e Captain Albida per poi passare a new entry come Mr. 9, Mikita, Mr. 5, Mr. 3 e tanti altri ancora. Per saperne di più non ci resta che attendere qualche altra anticipazioni. Non appena avremo maggiori informazioni sulla data di uscita vi aggiorneremo.