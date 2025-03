Un nuovo live action dei Power Rangers

I Power Rangers stanno per tornare! Secondo quanto riportato da The Wrap in esclusiva sarebbe in lavorazione una nuova serie live action per Disney+ e 20th Century TV. La scrittura sarebbe affidata a Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz, sceneggiatori di un altro successo della piattaforma Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo.

A produrre lo show sarà Hasbro Entertainment. Il primo installment legato al mondo dei ranger risale al 1993 con Mighty Morphin’ Power Rangers, che durò tre stagioni e venne chiusa nel 1995. Il telefilm si ispirava a una serie giapponese per bambini, “Super Sentai”.

Protagonisti erano un gruppo di cinque adolescenti che avevano la capacità di “trasformarsi” e dare vita a dei supereroi. Ognuno di loro era dotato di armi e di “zord” (robot da combattimento giganteschi). Insieme i cinque Dinozord formavano Megazord, un robot potente con cui combattevano i vari nemici.

Negli anni ci furono svariati adattamenti seriali e film. Al momento non ci sono informazioni sul cast e, ovviamente, neanche dettagli sull’uscita.