Chase Stokes debutta come regista e dirigerà il nuovo film coming-of-age I told the sunset about you: ecco di cosa si tratta

Chase Stokes diventa regista

Chase Stokes ha deciso di fare il passaggio dall’altra parte della macchina da presa. L’attore, classe 1992, ha raggiunto la popolarità mondiale grazie al ruolo di John B in Outer Banks. La serie tornerà, con molta probabilità nel 2026, con una quinta e ultima stagione.

Nel frattempo però Stokes non resterà con le mani in mano e si è buttato in un nuovo interessante progetto che lo metterà alla prova in un campo inedito. Secondo quanto riportato da Deadline infatti Chase debutterà come regista nel drama coming-of-age I Told the Sunset About You.

Il progetto parte da un’idea proprio dell’attore e sarà prodotta da Monarch Media. La pellicola viene descritta come una sorta di thriller romantico contemporaneo “alla Bonnie e Clyde”. Al centro della trama troviamo una cameriera bloccata in una routine monotona la cui vita cambia con l’incontro con Jameson, un vagabondo diretto verso la costa del Pacifico.

Nascerà un legame improbabile, un viaggio che modificherà per sempre la traiettoria della loro vita. “Sono molto entusiasta che il team Monarch mi abbia dato l’opportunità di estendere il mio amore per il cinema al di là dello stare davanti alla macchina da presa – ha dichiarato Chase Stokes – È sempre stato un mio obiettivo salire sulla sedia del regista e raccontare storie da quella prospettiva“.

“Voglio continuare a dimostrare la mia versatilità in questo settore. Sono incredibilmente grato che abbiano visto la mia visione di questo film e abbiano creduto in me per dargli vita“, ha poi aggiunto l’attore.

“Ci è stato chiaro fin dal primo momento che abbiamo incontrato Chase che è un narratore intelligente, creativo e appassionato. La sua collaborazione come attore e produttore in Valiant One è stata preziosa per il film e siamo entusiasti di collaborare con lui al suo debutto alla regia“, sono state le parole della casa di produzione.

Al momento non ci sono ulteriori informazioni sul cast che andrà a comporre il nuovo progetto.