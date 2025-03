I fan di Selena Gomez si sono accorti che l’attrice ha messo in vendita la bacchetta utilizzata nella serie TV I maghi di Waverly. Ecco tutto quello che sappiamo sul prezzo.

La bacchetta di Selena Gomez

Selena Gomez ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo da molto giovane. Una volta cresciuta, il ruolo che le ha regalato grande successo è stato quello di Alex Russo nella serie TV Disney I maghi di Waverly. La parte della figlia secondogenita combinaguai l’ha fatta amare da grandi e piccini, tanto che ancora oggi è rimasta nell’immaginario collettivo.

I fan, quindi, sono rimasti sorpresi nel momento in cui la star di Hollywood ha messo in vendita la bacchetta originale del suo personaggio all’interno del proprio sito. Il tutto è avvenuto poche ore fa sulla pagina di Rare Beauty, che contiene prodotti cosmetici e di bellezza.

LEGGI ANCHE: My Fault London, come hanno reagito Asha Banks e Matthew Broome quando hanno scoperto di essere stati presi

Selena Gomez, in occasione della ‘12 Days of Rare Stuff‘ ha messo a disposizione di tutti i fan alcuni oggetti che per lei hanno un valore sentimentale molto importante. Tra questi, per esempio, possiamo menzionare anche un anello di diamanti venduto a soli 12 dollari, anche se in realtà ne sarebbe costati 3.250.

Un fan, per solamente 4 dollari, è riuscito ad accaparrarsi la bacchetta originale che la stessa Gomez ha utilizzato sul set de I maghi di Waverly. L’attrice stessa aveva raccontato, come riporta anche il sito The Tribune, di aver tenuto l’oggetto incorniciato per una conservazione ottimale.

Chissà se in futuro Selena Gomez deciderà di riproporre questa iniziativa per i follower più fedeli. Noi ovviamente vi terremo informati per tempo se ciò dovesse ripetersi prossimamente. Tutto ciò che dovete fare è continuare a seguirci per non perdervi tante altre news.