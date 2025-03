Matthew Broome e Asha Banks hanno raccontato come hanno reagito quando hanno scoperto di essere stati presi in My Fault London

Le reazioni del cast di My Fault London

La vita dei protagonisti di My Fault London è decisamente cambiata dopo l’uscita del film. In realtà sia per Matthew Broome che per Asha Banks non si tratta del primo ruolo importante. L’attore fa parte del cast di The Buccaneers, che tornerà il prossimo giugno con la seconda stagione su AppleTv+.

Banks è invece apparsa nella serie Come uccidono le brave ragazze su Netflix. Quel che però è certo è che con la versione inglese della saga Culpables la popolarità dei due è schizzata alle stelle. Ma come hanno reagito i due quando hanno scoperto di essere stati presi per il ruolo? Lo hanno raccontato loro stessi durante un’intervista rilasciata per il canale YouTube di Prime Video.

Nel video, che potete recuperare qui di seguito, Asha racconta che la prima cosa che ha fatto dopo essere stata presa per My Fault London è stata quella di rintracciare Matthew per condividere con lui il suo entusiasmo.

“Ho trovato Matt su Instagram e ho aspettato che fosse pronto a messaggiare per scrivergli ‘Yeah’“, ha rivelato l’attrice. “Sì vero, ho fatto la stessa cosa. Eravamo entrambi seduti guardando il telefono pensando a cosa fare“, ha aggiunto Broome.

“Perché non sapevo ancora se tu lo sapessi già e non volevo scriverti accidentalmente prima che te lo dicessero. Perciò ho aspettato“, ha spiegato poi l’attrice. “È stato carino da parte tua. L’ho letteralmente scoperto nel mio appartamento mentre facevo 15000 passi avanti e indietro e chiamavo la mia famiglia“, ha raccontato Matthew.

Intanto sono scattati i fatidici 28 giorni dal debutto del film sulla piattaforma e in molti sono in attesa di scoprire se ci sarà un sequel. Sia i protagonisti che le registe del film infatti sperano che la pellicola potrà avere una trilogia esattamente come per la versione spagnola, che nel 2025 tornerà con Culpa nuestra.