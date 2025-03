In arrivo un nuovo triangolo amoroso in Mare Fuori 5? Una foto spoiler anticipa un bacio tra due detenuti in arrivo nelle prossime puntate

Nuova coppia in Mare Fuori 5?

Mare Fuori 5 potrebbe regalarci una coppia nuova di zecca nelle ultime sei puntate. Il ritorno del prison drama ha mandato in tilt i server di RaiPlay con la prima parte, che è approdata sul servizio di streaming Rai lo scorso 12 marzo.

A distanza di sette giorni dal debutto sono ovviamente arrivati le immancabili teorie dei fan, che cercano di scoprire più anticipazioni possibili su quello che accadrà in futuro. In queste ore sta facendo il giro del web una teoria secondo cui Ciro sarebbe coinvolto nella sparatoria che ha provocato la morte del fratellino di Tommaso, una delle new entry dell’IPM.

Ma non è l’unica. A far discutere è infatti una foto ufficiale scattata sul set dello show che anticiperebbe l’arrivo di una nuova coppia e, di conseguenza, di un nuovo triangolo. La scena in questione non era presente nelle prime sei puntate già presenti sul catalogo RaiPlay. Quindi, salvo colpi di scena, la vedremo durante i restanti sei episodi.

Il pezzo contiene degli spoiler. Pertanto se non volete leggerli, vi consigliamo di fermare sin da subito la lettura del pezzo. Lo scatto mostra un bacio tra…Alina e Pino. Una nuova coppia che potrebbe mettere in pericolo una delle amicizie più belle nate all’interno dell’IPM, che è quella tra il ragazzo e Cardiotrap.

Ricordiamo infatti che nei nuovi episodi il personaggio interpretato da Domenico Cuomo ha trovato il coraggio di farsi avanti con la ragazza e di baciarla. Come reagirà nelle nuove puntate di Mare Fuori 5 Gianni dopo che scoprirà che il suo amico e Alina si sono baciati?

Dovremo attendere ancora qualche giorno per scoprirlo. I restanti sei episodi dello show approderanno online a partire da mercoledì 26 marzo. Lo stesso giorno la quinta stagione di Mare Fuori debutterà anche su Rai Due con il canonico appuntamento settimanale.