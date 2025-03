Le parole di Nicole Wallace

Non è più un mistero che sul set della saga Culpables ci siano state tensioni tra Nicole Wallace e Gabriel Guevara. Molti fan si sono accorti di un evidente cambio di atteggiamento (e un’assenza quasi totale di interazioni) tra i due protagonisti durante anteprime e incontri con la stampa.

In una recente intervista Guevara ha parlato per la prima volta delle indiscrezioni sul loro conto. “Onestamente, preferirei non parlarne. È la gente perché ovviamente, dato che amano i personaggi, vorrebbero che fossimo una coppia. Ma una cosa è quello che vogliono loro e un’altra è quello che è nella realtà“, ha dichiarato Gabriel parlando del sogno di alcuni seguaci di vederli insieme anche nella realtà.

Qualche ora fa anche Nicole Wallace ha risposto a una domanda sulle presunte tensioni sul set con il collega. Lo ha fatto durante il red carpet del Festival di Malaga 2025 intercettata dai microfoni di Vanitatis.

“È un compagno di lavoro, lo è sempre stato. Ebbene, da quel momento in poi credo di essere molto professionale. Quello che posso fare lo faccio in silenzio e basta. Il resto rimane lì“, sono state le parole usate dall’interprete di Noah.

Wallace ha preferito non sbilanciarsi ulteriormente con le parole e non dare nuova linfa vitale a un rumor che gira ormai da diversi mesi. Negli scorsi giorni Nicole ha fatto sognare i fan della saga Culpables regalando un’uscita a tre con i protagonisti di My Fault London, Asha Banks e Matthew Broome.

I tre attori hanno partecipato insieme al concerto di Sabrina Carpenter. Nel 2025 è prevista l’uscita del terzo e ultimo capitolo della saga cinematografica ispirata ai racconti di Mercedes Ron, Culpa Nuestra.