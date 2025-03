Stando alle più recenti indiscrezioni, pare che i creatori della fortunata serie TV Adolescence vogliano portare lo show in Parlamento e anche all’interno delle scuole. Il motivo.

La speranza dei creatori di Adolescence

La serie TV Netflix Adolescence sta facendo parlare sempre di più e fin dal primo giorno ha raccolto consensi da ogni parte del mondo. La storia narra la vicenda di Jamie Miller, un ragazzino di 13 anni che vive con i genitori e la sorella maggiore in Inghilterra.

LEGGI ANCHE: Nicole Wallace parla per la prima volta del suo rapporto con Gabriel Guevara dopo le voci

Un giorno la sua tranquilla esistenza cambia per sempre nel momento in cui la Polizia irrompe a casa sua per arrestarlo accusandolo di aver ucciso Katie, una sua compagna di classe. Lo show di quattro episodi si prende il suo tempo per raccontare le indagini, l’interrogatorio finale di Jamie e anche il dramma che vive la sua famiglia a distanza di alcuni mesi dall’arresto.

Una serie TV che ha lasciato il segno in molti spettatori, a giudicare dai commenti sui social, e per tale ragione pare che i creatori abbiano un desiderio ben preciso. Secondo quanto riportato dal sito della BBC, questi vorrebbero che Adolescence fosse visto dal Parlamento e anche da tutte le scuole perché possa “portare a una discussione e attuare un cambiamento“. Poi hanno continuato:

“Questo è cruciale perché può solo peggiorare. Le persone devono parlarne. […] Jamie è stato corrotto dalle idee che ha sentito online. Per lui hanno senso e la loro logica lo attrae.

Questo gli dà una risposta alla sua solitudine e al suo isolamento. Dobbiamo capire ciò che ha guardato, in particolare su Internet, la manosfera e la cultura incel”.

Vedremo solo e soltanto con il tempo se le scuole e il Parlamento accoglieranno l’appello.