La serie TV Adolescence ha avuto un finale straziante ma quanto visto dal pubblico sarebbe potuto essere molto diverso. Ecco com’era stata pensata l’ultima scena secondo le parole del regista.

Il finale di Adolescence

Chi ha visto la serie TV Adolescence ha sicuramente ricevuto un pugno allo stomaco, dal punto di vista emotivo, per quanto riguarda le vicende. A rendere tutto ancora più realistico è il fatto che gli attori hanno dovuto girare ogni episodio in una sola lunga ripresa, quindi senza tagli nel montaggio.

Un’impresa non da poco per un attore, che si ritrova a non poter sbagliare nulla e ad affrontare le proprie emozioni in quell’esatto istanti. Una delle scene che forse è più rimasta impressa, infatti, è quella finale con Stephen Graham al centro dell’azione.

Il suo personaggio, Eddie Miller, si trova in camera del figlio dopo che quest’ultimo ha telefonato a casa per annunciare che si sarebbe dichiarato colpevole per l’omicidio di Katie. Eddie, una volta da solo, scoppia a piangere e rimbocca le coperte all’orsacchiotto di Jamie, scusandosi per non aver fatto di più come padre.

A Tudum, il regista ha spiegato che in un primo momento il finale era abbastanza diverso. Eddie sarebbe dovuto entrare in camera del figlio e mettersi sotto le coperte, per poi tirarsele fino alla testa piangendo. Tuttavia, Philip Barantini ha pensato che l’orsacchiotto potesse aggiungere più emozione.

Ma non solo perché ha lanciato una palla curva a Graham, il quale si è ritrovato davanti a lui le foto della sua famiglia e questo lo ha “devastato“:

“Se guardate da vicino la scena, lui guarda in alto a destra e vede delle foto e degli appunti. Lo ha devastato. Le altre riprese, prima di quella, erano molto diverse. Erano tutte davvero emozionanti, ma quest’ultima che abbiamo usato era reale, cruda e nemmeno lui se lo aspettava”.