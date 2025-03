In queste ultime ore, un esperto della lettura del labiale ha rivelato cosa avrebbe detto Demi Moore nel momento in cui Mikey Madison ha vinto il premio Oscar come Migliore Attrice Protagonista.

Cos’ha detto Demi Moore?

Mikey Madison ha vinto il premio Oscar 2025 come Migliore Attrice Protagonista per la sua interpretazione nel film “Anora“. Nessuno si aspettava che a vincere sarebbe stata la giovane attrice perché gli occhi erano tutti puntati su Demi Moore dopo il suo osannato ruolo in “The Substance“.

L’attrice ha fatto incetta di premi nel corso delle manifestazioni che si sono tenute nei mesi precedenti e per tale ragione i sondaggi la davano come favorita. Purtroppo per i suoi fan, però non è stato così e la statuetta è andata appunto a Mikey.

Nel momento dell’annuncio in sala, gli spettatori hanno comunque notato una certa reazione da parte di Demi Moore e ne sono rimasti incuriositi. C’è chi ipotizza che ci sia rimasta male perché anche lei probabilmente era convinta di avere la vittoria in tasca. I più attenti hanno notato che ha detto qualcosa ma nessuno ha capito le parole esatte.

Come riporta il sito The Tab, a risolvere il mistero ci avrebbe pensato un’esperta nella lettura del labiale e del linguaggio del corpo. Nicola Hickling ha rivelato: “Demi dice ‘che bello’ ma non sorride mentre lo dice. Il suo corpo sta dondolando come se si stesse sforzando a dirlo“. Tuttavia, Moore è stata filmata applaudire Mikey Madison alla fine del suo discorso di accettazione.

E voi che cosa ne pensate? Chi si meritava l’Oscar come Migliore Attrice Protagonista tra le due? Fatecelo sapere con un commento e continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.