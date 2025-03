Stando a una recente indiscrezione, sembrerebbe che la cerimonia degli Oscar potrebbe venire trasmessa, nel prossimo futuro, su una piattaforma streaming e tra quelle papabili apparirebbe anche Netflix.

Gli Oscar in diretta su Netflix?

Ieri sera, in Italia nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2025, sono andati in onda gli Oscar. Questa cerimonia è attesa da tutto il mondo ogni anno e anche questa volta l’emozione era palpabile. Tra i candidati, per esempio, abbiamo visto Adrien Brody, Ariana Grande Cynthia Erivo, Demi Moore, Mikey Madison, Carla Sofia Gascon, Zoe Saldana e tanti altri.

A vince la statuetta come Migliore Attrice Protagonista non è stata Demi come tanti si aspettavano ma Mikey Madison. Per quanto riguarda la categoria degli uomini a vincere l’ambito premio è stato Adrien Brody, mentre Wicked ha portato a casa la Migliore Scenografia e i Migliori Costumi.

Il pubblico italiano ha potuto vedere tutto ciò su Rai 1, grazie alla diretta condotta da Alberto Matano in compagnia di numerosi ospiti, e in streaming su RaiPlay. In futuro, però, le cose potrebbero cambiare perché i diritti potrebbero passare ad altre piattaforme. Come riporta anche il sito Bloomberg, infatti, gli Oscar starebbero iniziando le trattative con altri servizi.

Stando alle voci di corridoio, perché ad oggi di questo si tratta, le discussioni con i potenziali partner starebbero avvenendo proprio adesso. Tra le opzioni possibili comparirebbe anche Netflix, uno dei cardini portati delle piattaforme streaming. Se quest’ultimo riuscisse a trovare un accordo, ciò significherebbe che milioni di persone in tutto il mondo con un abbonamento potrebbero accedere senza fatica alla notte degli Oscar già dal prossimo anno.

Staremo a vedere quello che accadrà e non appena ne sapremo di più vi terremo informati. Vi consigliamo di continuare a seguirci per non perdervi tante altre news.