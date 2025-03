Siete curiosi di scoprire cos’è stato regalato agli attori nominati agli Oscar 2025? Ecco tutto ciò che contenevano le gift bag: da stupende vacanze a prodotti esclusivi, per un totale di oltre 200mila dollari.

I regali dei nominati all’Oscar

Ogni anno a tutti coloro che vengono nominati agli Oscar vengono regalate delle gift bag che al loro interno contengono oggetti per un valore totale di oltre 200mila dollari. Ma che cosa contenevano questa volta?

Come riporta anche il sito The Tab, possiamo prima di tutto contare due vacanze di lusso. La prima permette di alloggiare 4 notti in un resort alle Maldive e il prezzo totale si aggira sui 23mila dollari. La seconda, invece, riguarda 5 notti in un centro di bellezza in Sri Lanka dal costo di 8mila dollari.

Le borse donate agli Oscar 2025, inoltre, contengono anche un buono di 25mila dollari da spendere presso l’ArtLipoToo, una clinica per le liposuzioni in Florida. Non possiamo dimenticarci di includere anche un premio da 50mila dollari che mira a ricostruire le case distrutte dagli incendi di Los Angeles.

Ma non finisce qui perché erano presenti anche uno show privato con un noto mentalista (25mila dollari) e il tanto chiacchierato test genetico da 25mila dollari che permetterà a ognuno di loro di scoprire qualcosa in più sulla propria famiglia.

Gli Oscar 2025 hanno fornito ai nominati anche dei prodotti di bellezza per il corpo e per la skincare, cosmetici e anche deliziosi snack. Di quest’ultimo gruppo fanno parte anche dei popcorn gourmet o lamponi disidratati ricoperti di cioccolato.

Concludiamo con alcuni oggetti vari, come per esempio, dei vestiti per cani, un’amaca portatile e un libro dedicato all’Islanda, nel caso qualcuno volesse farci una vacanza.