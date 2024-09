Emily in Paris 5 si fa?

Ci sarà Emily in Paris 5? Questa è la domanda che i fan della serie Netflix si stanno ponendo da ormai qualche giorno. La scorsa settimana la quarta stagione dello show è tornata sulla piattaforma con la seconda metà di episodi.

Nelle nuove puntate, girate a Roma, abbiamo conosciuto diversi nuovi personaggi che sono entrati a gamba tesa nella vita di Emily e degli altri protagonisti. Primo fra tutti Marcello Muratori (qui per scoprire quanto siete compatibili), che ha avuto un passionale flirt con il personaggio interpretato da Lily Collins.

Nel season finale sono rimaste in sospeso diverse questioni e, proprio per questa ragione, in molti si aspettano un proseguimento della storia. Sulla vicenda è intervenuto anche il creatore di Emily in Paris, Darren Star, attraverso un’intervista rilasciata per Deadline.

A domanda diretta se vedesse nel finale di stagione una chiusura della storia o una base per una futura annata Star ha risposto chiaramente: “Sicuramente qualcosa da inserire in altre stagioni. Per me, finisce con un cliffhanger. Non si conclude con una nota finale“.

La sua speranza, pertanto, è che Emily in Paris 5 ci sarà. Se non avete ancora terminato la visione della seconda parte della quarta stagione, è arrivato il momento di terminare la lettura per non incorrere in spoiler.

Nel corso dell’intervista è stato poi domandato al creatore se Alfie e Camille siano usciti di scena, ora che Emily e Gabriel sembrano essere tornati definitivamente insieme.

“Non necessariamente. Le persone entrano ed escono dalla vita delle persone negli show per un certo periodo di tempo, ma non significa che siano fuori dal tavolo“, ha risposto in maniera cristallina.

E per quanto riguarda la durata di episodi (circa 30 minuti a puntata) non c’è nei piani di Star la volontà di aumentarla. “È solo quella che serve per raccontare le storie che dobbiamo raccontare. Mi sembra che man mano che la serie prosegue, ci siano più storie da raccontare per più personaggi, quindi gli episodi diventano un po’ più lunghi. Soprattutto l’ultimo“, ha spiegato.