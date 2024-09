Il ristorante di Gabriel esiste veramente! Ecco quanto costa mangiare nel locale conosciuto in Emily in Paris

Puoi mangiare al ristorante di Gabriel

Il ristorante di Gabriel in Emily in Paris esiste veramente e, qualora volessi, potresti pranzare lì. Da quattro stagioni abbiamo imparato a conoscere Les Deux Compères, il ristorante aperto dal personaggio interpretato da Lucas Bravo nella serie Netflix.

Con il passare degli anni il locale dello chef è diventato un vero e proprio punto di ritrovo per i personaggi dello show. Emily lo ha scoperto durante le sue prime ore a Parigi dopo il trasferimento da Chicago e, da quel giorno, non l’ha più abbandonato.

È stato proprio il ristorante a fare da sfondo al primo romantico bacio tra la protagonista interpretata da Lily Collins e il personaggio interpretato da Bravo. Come altri luoghi simbolo della serie, che è da poco tornata in streaming con la seconda metà della quarta stagione, anche il locale di Gabriel esiste veramente.

Il ristorante è aperto al pubblico quando non è impegnato per le riprese di Emily in Paris. Si tratta di un locale italiano che si chiama Terra Nera. E i prezzi decisamente accessibili per chiunque.

Per poter cenare nel ristorante di Gabriel si paga infatti una media di circa 30 euro a persona. Il locale si trova in pieno centro a Parigi e precisamente a 18 Rue des Fossés Saint-Jaques, a pochi metri dal Pantheon.

Ovviamente se vuoi cercare di accaparrarti un posto per pranzare nei luoghi in cui è girato Emily in Paris devi prenotare con largo anticipo. Grazie al successo della serie infatti c’è un vero e proprio boom di prenotazioni.

Il menù è invece tipico italiano. In omaggio per la serie è stato però inserita nel menù anche la tagliata di manzo, un piatto che viene scelto regolarmente dalla protagonista.