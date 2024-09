Le scelte di Demi Lovato

Era il 2008 quando la carriera di Demi Lovato è esplosa. All’epoca l’attrice e cantante aveva appena 16 anni e venne scelte come protagonista di quel film che avrebbe cambiato per sempre la traiettoria della sua vita: Camp Rock.

Al fianco di Joe Jonas, nel film original targato Disney Channel Demi interpretava il ruolo della protagonista di Mitchie Torres. Un musical di successo che ebbe anche un sequel e che diede vita a una collaborazione di lunga durata di Lovato con il network.

A distanza di 16 anni dalla sua prima volta l’interprete è stata chiamata a fare delle scelte da Teen Vogue. Demi ha dovuto infatti scegliere tra alcune delle pellicole più famose e alcune sue risposte vi sorprenderanno. Tra Camp Rock (in cui è protagonista) e High School Musical sceglie il primo ma ammette candidamente che forse il secondo era migliore.

“Sono di parte, sceglierò Camp Rock ma probabilmente High School Musical era migliore“, ha risposto Demi Lovato. Non ha invece avuto dubbi quando il ‘match’ era tra il secondo capitolo di Camp Rock e il musical con Zac Efron e Vanessa Hudgens.

“Camp Rock 2 è stato grandioso. Mi sono sentita bene con Camp Rock 2, anche meglio del primo Camp Rock. Ho sentito come se la mia voce fosse più sul pezzo, anche la mia capacità di recitare era migliore. Non era più il mio primo film perciò mi sentivo molto più a mio agio ed ero più in forma e ci siamo divertiti tanto. Probabilmente ci siamo divertiti troppo“, sono le parole di Demi.