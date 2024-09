Tom Holland e Austin Butler insieme

Tom Holland e Austin Butler sono due degli attori più amati della nuova generazione e ora potrebbero lavorare ben presto insieme in un nuovo film. A riportare il rumor di una presunta collaborazione tra i due interpreti è stato il sito The InSneider.

Sembra infatti che Holland e Butler uniranno le forze per American Speed. Sono molto poche le informazioni che sono disponibili in questo momento ma a quanto pare Tom e Austin vestiranno presto i panni di due fratelli realmente esistiti negli anni 80 e implicati nel traffico della droga.

Si tratta, per ora, di un’indiscrezione che non ha avuto una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. Tuttavia tanto è bastato al grande pubblico per osservare con interesse questa possibile nuova collaborazione.

Tom Holland ha raggiunto la popolarità grazie al ruolo di Spider-Man nei tanti film del Marvel Cinematic Universe. Lo scorso anno l’attore britannico ha stupito ulteriormente grazie alla sua interpretazione nella miniserie di AppleTV+ The Crowded Room, con la quale ha ricevuto numerose recensioni favorevoli.

Nell’ultimo anno Tom ha conquistato il teatro interpretando il ruolo di Romeo nel revival firmato Jamie Lloyd di Romeo and Juliet. Negli ultimi giorni è stato ufficializzato il suo ritorno nei panni di Peter Parker nel quarto capitolo dell’Uomo Ragno. Al suo fianco troverà ancora una volta Zendaya, sua collega e partner anche nella vita.

Gli ultimi anni lavorativi di Austin Butler non sono di certo stati inferiori. Dopo la performance da nomination agli Oscar nei panni di Elvis Presley, l’attore ha iniziato il 2024 interpretando il ruolo del perfido Feyd-Rautha Harkonnen in Dune – Part 2.

Pochi mesi dopo è tornato poi al cinema con The Bikeriders al fianco di un cast d’eccezione formato, tra gli altri, da Tom Hardy a Jodie Comer. Il prossimo anno lo ritroveremo nel film western Eddington e nel crime thriller Caught Stealing, diretto da Darren Aronofsky.