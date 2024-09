Quanto siete compatibili tu e Marcello Muratori?

Tu e Marcello Muratori, la new entry di Emily in Paris 4, fareste match? Questo quiz ti aiuterà a scoprirlo

Faresti match con Marcello Muratori?

Marcello Muratori ha fatto colpo! La new entry della seconda parte di Emily in Paris 4 ha conquistato i tanti fan della serie.

Dopo la messa in onda degli ultimi episodi della quarta stagione sono in molti a chiedere il ritorno di Eugenio Franceschini. Attualmente non sappiamo se questa ipotesi sarà presa in considerazione o meno da Netflix.

Oggi però vogliamo scoprire insieme quanto sareste compatibili tu e Marcello. Lo facciamo con un nostro quiz, in cui ti chiediamo soltanto di rispondere ad alcune domande.

Le tue risposte ci permetteranno di capire se tu e il personaggio fareste match nella vita reale.